Attaque sur le centre commercial de Krementchouk en Ukraine : les affirmations des prorusses passées au crible

Depuis l’attaque par l’armée russe d'un centre commercial le 27 juin, à Krementchouk, dans le centre de l'Ukraine, de fausses informations circulent sur les réseaux sociaux. Moscou affirme que ce n’était pas le centre commercial qui était visé, mais plutôt un stock de munitions à proximité. Le centre aurait simplement pris feu. Toujours selon la Russie, le centre commercial n’était plus fonctionnel. Mais des éléments de renseignement en source ouverte contredisent ces affirmations.

La vérification en bref :

Une attaque a détruit un centre commercial à Krementchouk, dans le centre de l’Ukraine, le 27 juin, faisant au moins 18 morts et une quarantaine de disparus, selon le gouvernement ukrainien.

Selon Moscou, des espaces de stockage d’armement étaient visés, pas le centre.

Le 28 juin, le ministère russe de la Défense a publié une déclaration. Il ne conteste pas que la Russie a effectué des tirs de missiles à Krementchouk, ni que le centre commercial ait été touché. Mais il affirme que le centre commercial était "non fonctionnel" et qu’il a été touché par un incendie dû au bombardement d'un dépôt de munitions à proximité.

Cette déclaration a été publiée sur le compte Twitter de l'ambassade russe au Royaume-Uni, cumulant plus de 1 000 mentions "J’aime".

Tweet de l’ambassade de Russie au Royaume-Uni, donnant la version russe de l’attaque à Krementchouk. © Ambassade russe au Royaume Uni / Twitter

Le visuel explicatif publié par l’ambassade a été réalisé par le site "WarOnFakes", un site qui prétend identifier les fausses informations publiées par les médias ukrainiens, mais identifié comme un site au service de la propagande russe par des médias français de vérification des faits.

Selon ce visuel, deux tirs de missiles auraient visé l’usine de machines routières de Krementchouk et une gare de triage à proximité. Le centre commercial n’aurait pas été directement visé, mais aurait pris feu après les attaques sur les deux premiers sites.

Une vidéo publiée sur Twitter le 28 juin et capturée par une caméra de vidéosurveillance située dans le parc Misky, au nord de l’usine et du centre commercial, et orientée en direction de ces deux sites, montre deux impacts.

Sur la vidéo, la caméra pointe vers le sud de l’usine. Nous l’avons localisée sur ce plan, grâce à Google Street View.

Localisation sur Google Street View de l’emplacement de la caméra, qui pointe vers l’usine. © Observateurs

Sur cette capture d’écran de Google Maps, la caméra de vidéosurveillance est située au niveau du point rose en bas à gauche, l’usine de machines routières de Krementchouk est encadrée en rouge et le centre commercial Amstor encadré en bleu. © Observateurs

Video of the Russian Kh-22 missile strike on the shopping mall in Kremenchuk yesterday from a nearby park. https://t.co/jYOp0IduRM pic.twitter.com/XaCJO3G2Nw — Rob Lee (@RALee85) June 28, 2022

De 0’34 à 0'39 secondes de la vidéo, on voit un panache de fumée (en rouge sur la capture ci-dessous).

Nuage de fumée visible (encadré en rouge). © Observateurs

Puis à 0’39, un deuxième tir de missile semble atterrir beaucoup plus près de la caméra avec des flammes visibles, qui semblent provenir de l’usine de machines routières.

Une explosion est visible. © Observateurs

On peut déduire par rapport à la localisation de la caméra et des deux entités visées que le nuage de fumée, plus à l'est, est celui qui provient du centre commercial.

Planet, une entreprise qui fournit des images satellite, a envoyé des images datant du 28 juin, le lendemain des frappes, à la rédaction des Observateurs de France 24, montrant la localisation des deux impacts de missiles.

Comme l’explique le média de vérification Bellingcat, on peut voir sur l’image de Planet que le centre commercial est endommagé.

On remarque également les dégâts à l’emplacement de l’usine de machines routières.

Photo satellite envoyée par Planet, prise le 28 juin et montrant les dégâts causés par les impacts. © Planet Labs PBC

En revanche, il semble y avoir peu de dégâts notables dans la zone entre les deux frappes. Les images de Planet ne montrent pas non plus de signe de destruction à la gare de triage voisine de Krementchouk, à l'est du centre commercial Amstor, comme l’affirment les autorités russes.

Le centre commercial semble avoir été touché directement car il n’y a pas de signe d'impact de missile dans la zone qui l'entoure.

Selon ces éléments disponibles, le premier missile semble donc bien avoir touché le centre commercial de Krementchouk en premier, comme le montre la vidéo, puis un second missile a touché l’usine de machines routières, à un kilomètre au nord du centre commercial.

De plus, une vidéo partagée par un conseiller de la présidence ukrainienne le 28 juin semble montrer le premier missile s’approchant du centre commercial puis exploser. La caméra filme à proximité du centre commercial, dans une aire de stockage avec des citernes et de la végétation. On peut la géolocaliser ici : on voit que la caméra est orientée vers le centre commercial, elle montre la tour de contrôle (en bleu), une autre tour à l’horizon (en vert), et une partie du centre commercial (en rouge).

«Абсолютний тероризм», – каже @ZelenskyyUa та публікує відео навмисного удару ракетою по ТЦ в Кременчуку, коли там було багато людей. Російська пропаганда завжди бреше: немає жодної випадковості, це цілеспрямований продуманий удар задля залякування населення та масових жертв. pic.twitter.com/QGKWYwbSZt — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 28, 2022

Grâce à Google Earth, on peut géolocaliser la caméra, elle pointe vers le centre commercial. © Observateurs

Les éléments de la vidéo permettent de la géolocaliser. © Observateurs

Selon l’armée ukrainienne, le centre commercial avait été touché par des missiles russes X-22 tirés par des bombardiers Tu-22M3 qui ont volé depuis l'aérodrome de Shaykovka dans la région russe de Kalouga.

Le centre commercial plus "fonctionnel" au moment de la frappe ?

Plusieurs comptes Twitter prorusses ont suggéré que l’attaque était une mise en scène de la propagande ukrainienne, comme cette publication Twitter du 27 juin qui affirme que le centre commercial n’était plus fonctionnel. D’autres publient des captures d’écran des horaires du centre commercial sur Google, où il est écrit que le centre Amstor est définitivement fermé. Pour ces comptes, c’est la preuve qu’il n’y avait pas de civils dans le centre commercial.

Ces affirmations sont fausses.

Comme l’indique Bellingcat, une chaîne Telegram d’actualité sur la ville de Krementchouk a partagé une capture d'écran qui semble montrer un message datant du 23 juin d’un groupe de discussion Telegram pour les employés d'Amstor. Le message indique en russe que les magasins continuent à fonctionner de 8 h à 21 h comme d'habitude, malgré les sirènes antiaériennes.

Comme le montre Bellingcat, sur Twitter, plusieurs utilisateurs ont partagé des photos de tickets de caisse prouvant que le centre commercial était ouvert quelques heures avant les frappes russes, comme cette publication du 27 juin montrant un ticket de caisse du même jour.

Да да... в не работающий 😡 pic.twitter.com/25nM6hxyJx — Serg (@SergZ50534513) June 28, 2022

Des magasins ont déclaré que leurs employés étaient hospitalisés.

Des chaînes Telegram ont publié des messages donnant des informations sur les personnes portées disparues dans les heures qui ont suivi les frappes.

Sur YouTube, une vidéo du centre commercial a été publiée le 27 juin. Elle montre une famille faire ses courses dans le centre commercial.

Comme le note le média italien de vérification des faits Open, à 17’06, on peut voir que l’étiquette sur le sac de courses est datée du 26 juin, indiquant que le centre était ouvert la veille des frappes russes.

En conclusion, les images partagées sur les réseaux sociaux et les reportages de journalistes présents sur place montrent que le centre étaient bien ouvert et fréquenté par des clients, le jour de la frappe qui semble clairement l’avoir directement visé, contrairement aux affirmations des autorités russes.