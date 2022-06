Intox

Des Ukrainiens qui placent des autocollants antirusses dans le camp d’Auschwitz ? C’est faux

Des Ukrainiens auraient placardé, sur les murs d’Auschwitz, des autocollants appelant à "gazer" les Russes, selon des comptes prorusses. C’est un photomontage. © Observateurs

Texte par : Aude Dejaifve Suivre | Aude Dejaifve 4 mn

Selon des comptes prorusses, des Ukrainiens auraient collé des autocollants à différents emplacements de l’ex-camp de concentration et d'extermination d’Auschwitz. Ces autocollants porteraient l’inscription "Russie et Russes : le seul gaz que vous et votre pays méritez est le Zyklon B", en référence au gaz toxique utilisé par les nazis dans les chambres à gaz. Mais ces images sont des photomontages.