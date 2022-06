Des armes nucléaires envoyées par la Russie à sa frontière ? Pas si simple

Intox

Une vidéo sur les réseaux sociaux affirme montrer l’acheminement de missiles nucléaires Iskander, système qui peut transporter des ogives nucléaires, par la Russie vers sa frontière avec la Finlande. Toutefois, deux experts affirment que ces images montrent des véhicules qui transportent des ogives conventionnelles, c’est-à-dire non nucléaires.

La vérification en bref

Une vidéo prétend montrer le déploiement d’armes nucléaires russes à la frontière avec la Finlande.

Selon des experts interrogés par Reuters, il s’agit de systèmes de missiles conventionnels, qui pourraient éventuellement transporter des ogives nucléaires, si elles disposaient d’un espace de stockage dédié, ce qui n’est pas le cas dans la région où la vidéo a été filmée.

La vérification en détail

Très virale, la vidéo a surtout été partagée en anglais sur Facebook, comme sur cette publication du 16 mai, qui a cumulé plus de 4 500 vues. La vidéo montre un homme dans une voiture dépassant sur la route au moins sept véhicules militaires portant des missiles. Pour les auteurs de ces publications, il s’agit de missiles Iskander, un système russe capable de transporter des missiles conventionnels et nucléaires.

Le conducteur dit en russe : "Le président finlandais n'a pas encore dit que la Finlande rejoignait l'OTAN et toute la division mondiale des Iskanders, avec sept véhicules et de nouvelles armes, se dirige vers Vyborg [frontière finlandaise, NDLR]".

Capture d’écran de la publication Facebook du 16 juin affirmant montrer des systèmes de missiles russes Iskander © Observateurs

La vidéo a également été partagée sur Twitter en français le 15 juin.

Plusieurs médias ont repris l’information erronée, tel que le tabloïd britannique The Sun ou le média américain The New York Post.

Des véhicules porteurs de missiles conventionnels

Reuters a pourtant interrogé deux spécialistes qui ont déterminé que ces véhicules sont des systèmes de missiles conventionnels.

Joseph Dempsey, associé de recherche pour la défense et l'analyse militaire à l'Institut international d'études stratégiques, a déclaré à Reuters que la vidéo montre un système de missile de défense côtière Bastion.

Selon lui, le missile de défense côtière Bastion est différent du missile Iskander, notamment car "la carrosserie [est] plus lisse et [il y a un] plus grand porte-à-faux arrière". Il est également construit pour ne transporter qu’une ogive conventionnelle, contrairement au système Iskander qui peut transporter deux ogives.

Comme l’indique Reuters, le Centre américain de renseignement sur les missiles et l'espace estime que le système Bastion peut éventuellement être nucléaire.

Toutefois, Pavel Podvig, chercheur au Programme sur les armes de destruction massive à l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) affirme que même si le système Bastion avait une capacité nucléaire, les ogives nucléaires devraient être stockées dans une installation séparée. Or, un telle installation n’est pas connue dans la région où la vidéo a été filmée.

Sur la vidéo, le panneau en russe indique une station de contrôle de poids des camions. Le conducteur affirme que le convoi se situe près de Vyborg. On peut trouver un site internet listant les stations de contrôle de poids dans la région de Vyborg, dont la station "Scandinavia". Lorsqu’on recherche cette station sur Google Maps, on retrouve les mêmes panneaux que ceux de la vidéo, et on peut en déduire que la vidéo a été tournée sur la route A-181 au nord de Saint-Pétersbourg. Les missiles Bastion circulent donc effectivement dans la direction de Vyborg, à 89 km de la ville, mais on ne peut pas connaître leur destination définitive.

Sur la vidéo à 0’56, on peut voir un panneau indiquant une station de contrôle de poids des véhicules © Observateurs

La date de la vidéo n’est pas connue.

Tout indique donc que les systèmes de missiles observés dans cette vidéo près de la frontière finlandaise ne transportent pas des missiles nucléaires, en l’absence de lieu de stockage connu dans la région où ces images ont été prises.