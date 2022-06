Ukraine : des lycéens de Tchernihiv célèbrent leur diplôme dans les décombres

Les 5 et 6 juin 2022, des lycéens de Tchernihiv, au nord-est de l’Ukraine, ont fait à l’occasion de leur remise de diplômes une séance photo bien particulière avec le photographe Stanislav Senyk : leur écharpe de diplômés sur la poitrine, ils prennent la pause au milieu des bâtiments détruits et sur des véhicules blindés. Des photos qui contrastent avec la traditionnelle ambiance festive des célébrations de fin de scolarité.

Tchernihiv a été attaqué par la Russie après le début de l’invasion de l’Ukraine, le 24 février. Les troupes russes se sont finalement retirées de la région, le 31 mars, laissant la ville en ruine. Certaines attaques menées à Tchernihiv ont été qualifiées de “violations flagrantes du droit de la guerre”, tuant de nombreux civils et endommageant les infrastructures de la ville, selon l’ONG Human Rights Watch.

De nombreuses écoles figuraient parmi les cibles. L’une d’entre elles, l’école 21 de Tchernihiv, a été détruite le 3 mars par une bombe, alors qu’elle servait d’abri. Les responsables de la ville de Tchernihiv affirment que seuls 7 des 35 écoles de la ville ont été épargnées par la guerre.

Résultat, la séance photo réalisée par ces lycéens de Tchernihiv avait ainsi pour toile de fond la ville en ruine : magasins, écoles, équipements militaires désaffectés…

Olha Babynets est une lycéenne de 17 ans, diplômée de Tchernihiv. Elle a participé à la séance photo. Son école a heureusement été épargnée par les dégâts majeurs des attaques russes, mais elle termine actuellement ses cours en ligne.

Avec ces photos, nous avons voulu montrer nos vies, les vies des enfants qui sont devenus adultes le 24 février, qui doivent se battre pour leur vie et celle de leur famille. Nous sommes l’avenir de l’Ukraine et nous allons construire un pays européen fort et beau. Nous avons également voulu montrer la force des Ukrainiens. “Nos photos montrent la vie de diplômés à qui on a arraché une fin d’adolescence heureuse”

Moi, ma mère et mon frère, nous avons quitté la ville dès que la guerre a commencé. Mais mon père et ma grand-mère sont restés ici. J’étais si inquiète pour eux – nous avons essayé de les appeler tous les jours. Beaucoup de mes camarades de classe sont également allés dans des villes plus sûres, certains ont quitté le pays. Il y en a qui disent qu’ils ne reviendront jamais en Ukraine. D’autres qui ne reviendront que lorsque la guerre sera terminée. Certains d’entre nous sont déjà revenus ici pour reprendre leur scolarité et se préparer aux examens de fin d’années.

Je termine ma scolarité dans deux semaines. Personnellement, je suis très triste de ne pas être à ma table, au lycée. Mais je sais que chacun d’entre nous a un grand et heureux avenir devant lui ! Je vais passer mes examens et aller à l’Université en Ukraine. Certains de mes amis et camarades de classe vont également continuer à étudier en Ukraine et dans d’autres pays d’Europe.