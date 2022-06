Intox

Attention, ces images ne montrent pas des armes américaines livrées à l’Ukraine

Ces images publiées sur les réseaux sociaux depuis le 31 mai ne montrent pas des armes américaines livrées à l’Ukraine. © Observateurs

Texte par : Arthur Bamas Suivre 5 mn

Depuis le 31 mai 2022, de nombreuses images de matériel militaire ont été partagées sur Twitter par des comptes pro-russes mais aussi pro-ukrainiens. D’après eux, ces photographies montreraient des lance-missiles et d’autres armements, parfois même nucléaires, envoyés par les États-Unis à l’armée ukrainienne. Mais ces images sont bien plus anciennes et n’ont aucun rapport avec la guerre en Ukraine.