L’épouse d'un combattant Azov ayant témoigné à la télévision est-elle néonazie ? Attention, intox

Des photos ont circulé, affirmant que l'une des épouses d’un combattant Azov, Kateryna Prokopenko, est une néonazie. Elle avait rencontré le pape le 11 mai, avec un groupe d’épouses de soldats Azov, et avait été interviewée sur la chaîne française LCI le 13 mai. En réalité, certaines images montrent Vita Zaverukha, une combattante ukrainienne partisane du nazisme, tandis qu’une autre photo est un meme datant de 2010 issu de sites polonais.

La vérification en bref

Kateryna Prokopenko, épouse d’un combattant du régiment Azov se battant à Azovstal, a été invitée à la télévision. Des internautes ont prétendu qu’elle avait des sympathies néonazies, partageant la photo de jeunes filles faisant un salut nazi, et des photos d’une jeune fille portant des symboles nazis.

La photo des jeunes filles faisant le salut nazi date au moins de 2010, et les publications les plus anciennes concernent des sites polonais, non ukrainiens. En 12 ans, cette photo n’a jamais été associée à Kateryna Prokopenko.

Les photos de la jeune fille portant des symboles nazis montrent Vita Zaverukha, une combattante ukrainienne néonazie, et non pas Kateryna Prokopenko.

La vérification en détail

Une photo de Vita Zaverukha, une militante ukrainienne néo-nazie

Le 13 mai, Kateryna Prokopenko, 27 ans, épouse d'un des chefs de la division Azov, Denis Prokopenko, a témoigné sur LCI sur les conditions de vie des combattants ukrainiens dans l’usine d'Azovstal. Le 11 mai, elle avait rencontré le pape François lors d’un échange avec d’autres femmes de combattants Azov.

Selon des internautes, elle serait une fervente supportrice du nazisme. Un internaute a publié sur Twitter, le 13 mai, trois photos montrant une jeune femme blonde ressemblant à Kateryna Prokopenko. Sur la première, on voit la jeune femme faire un salut nazi ; sur la deuxième, elle tient une arme devant un drapeau des jeunesses hitlériennes ; et sur la troisième, elle porte un t-shirt avec un symbole du troisième Reich, l’aigle enserrant une croix gammée.

Capture d’écran du tweet du 13 mai, suggérant que Kateryna Prokopenko est une combattante ukrainienne néo-nazie. © Observateurs

Les photos ont également été publiées le 13 mai en français sur Twitter et le 16 mai en anglais.

Une recherche d’images inversées via l’outil Invid Verify (voir ici comment procéder) révèle que les trois photos montrent en réalité Vita Zaverukha, une jeune femme ukrainienne de 25 ans, combattante et ouvertement néonazie.

On retrouve ainsi des articles de presse mentionnant le fait que le magazine ELLE avait interviewé Vita Zaverukha pour son numéro du 14 au 20 novembre 2014, la présentant comme une combattante ukrainienne volontaire. Or, des internautes avaient réagi, publiant les photos où l’on pouvait voir la jeune femme montrer ouvertement sa sympathie pour des groupes néonazis sur les réseaux sociaux. Les trois photos d’elle avaient été publiées sur son compte VK, comme l’indique cet article du média britannique Daily Mail de mai 2015. Les photos ont depuis été supprimées de son compte VK, mais l’archive de l’image où elle tient une arme devant un drapeau des jeunesses hitlériennes est disponible ici.

Le magazine ELLE s’est excusé, assurant que ses journalistes n’étaient absolument pas au courant des opinions de Vita Zaveroukha. Cette dernière a arrêtée en mai 2015 à Kiev après une tentative de vol dans une station d’essence, et après avoir tiré sur des policiers selon le média ukrainien KP.

Sur le compte Twitter, créé en mai 2022, aucune trace d’allégeance ou de sympathie pour un groupe d’extrême-droite n’est visible. La rédaction des Observateurs de France 24 n’a pas trouvé d’autre compte qui pourrait être associé à Kateryna Prokopenko.

Une photo de jeunes filles partagée sur des sites polonais

D’autres internautes ont partagé l’image de trois jeunes filles blondes faisant le salut nazi, comme sur cette publication Twitter du 13 mai, qui a collecté plus de 20 000 mentions “j’aime”. “Sur la chaîne #BFMTV ils ont osé inviter une nazi ukrainienne #nazisinukraine mais quelle honte!!!!”, écrit l’auteur du tweet.

Capture d’écran du tweet du 13 mai, affirmant que la jeune fille faisant le salut nazi est Kateryna Prokopenko © Observateurs

L’intox a également été partagée en italien sur Facebook, le 12 mai.

Tout d’abord, on peut noter que la jeune fille à gauche de la photo porte un t-shirt avec un drapeau aux couleurs de la Pologne.

Comme l’explique le média italien de vérification des faits Open, en effectuant une recherche d’image inversée, on peut constater que l’image est l’objet d’un meme et qu’elle circule depuis au moins février 2010, sans jamais avoir été liée à Kateryna Prokopenko.

Open a trouvé une capture d’écran du 18 octobre 2011 sur le site Demotivation.me.

Dans les commentaires, les internautes font référence à la Pologne : “C'est la Pologne après tout”, écrit l’un deux le 21 novembre 2010.

On peut également retrouver grâce à la recherche d’images inversée une photo partagée sur 4plebs.org en mars 2017, un site qui archive des discussions du forum 4chan, dont le nom de fichier est "polish-girls-white-pride.jpg".

Toujours grâce à la recherche d’image inversée, on retrouve la même photo, publiée sur un site coréen en 2015, dans une version plus large où on peut voir les chaussures des jeunes filles. Sur cette photo, on peut voir le filigrane de l'utilisateur qui l'a partagée en premier sur un site polonais. Il s’agit d’”asiia1927” du site polonais Fotka.pl, mais le compte a depuis été supprimé du site.

Sur son compte Twitter le 14 mai, Kateryna Prokopenko a démenti les affirmations selon lesquelles elle est la jeune fille faisant le salut nazi.

Cette photo date donc au moins de 2010, sans qu’il soit possible d’en établir la date précise. Elle a fait l’objet d’un même sur internet, sans qu’il n’y ait de référence à Kateryna Prokopenko avant que ces affirmations n'émergent en mai 2022. Nos recherches ne permettent pas de dire que les jeunes filles sur la photo sont ukrainiennes : au contraire, les traces numériques nous permettent de savoir que l’image a été partagée sur des sites polonais.

Azov est un régiment nationaliste intégré à l’armée ukrainienne, dont les membres combattent actuellement dans l’usine d’Azovstal à Marioupol, dans l’est de l’Ukraine. Formé en mai 2014 pour lutter contre les séparatistes pro-russes, il s’agissait à l’origine d’un groupe d’une centaine de volontaires aux idées nationalistes et néonazies. Il s’est ensuite élargi et a été intégré à l’armée ukrainienne, en novembre 2014, suite aux accords de Minsk qui prévoyaient le retrait des groupes paramilitaires. Le régiment Azov est devenu un argument du discours pro-russe pour défendre la guerre en Ukraine, affirmant que l’Ukraine et l’armée ukrainienne seraient infiltrés par des néonazis.