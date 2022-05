Une vidéo intox prétend à tort que la Finlande envoie des chars à sa frontière avec la Russie

Intox

Le président et la Première ministre de la Finlande ont annoncé le 12 mai que le pays allait proposer sa candidature à l’Otan "sans délai". Depuis le début de la guerre en Ukraine, la neutralité de la Finlande face à son voisin russe a peu à peu été remise en question au sein de l’opinion publique. Dans ce contexte, une vidéo trompeuse circule depuis une semaine, laissant croire que la Finlande envoie des chars vers sa frontière avec la Russie.

La vérification en bref

Une vidéo partagée en ligne affirme que la Finlande envoie des chars vers sa frontière avec la Russie, à l'Est.

Les chars sont en réalité transportés en train pour un exercice militaire qui se déroule actuellement dans l'ouest du pays.

Des indices visuels dans la vidéo permettent de géolocaliser la scène et de confirmer que le train se dirigeait d'est en ouest, à l'opposé de la frontière avec la Russie.

La vérification en détails

Sur cette vidéo publiée sur Facebook en français le 4 mai, pour un total de 12 000 vues, on peut voir un train de marchandises transporter des dizaines de chars, en passant sur un pont qui traverse une ville.

Capture d’écran de la vidéo publiée sur Facebook le 4 mai, affirmant montrer des chars envoyés par la Finlande à sa frontière avec la Russie © Observateurs

La vidéo circule dans un contexte de tensions croissantes entre Helsinki et Moscou. Après la chute de l'URSS, la Finlande n'a jamais rejoint l'Otan et est restée officiellement non alignée. L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février a fait basculer l'opinion publique finlandaise en faveur de l'adhésion à l'Alliance, du fait de frontières terrestres de la Finlande avec la Russie. Le 12 mai, la Finlande a finalement annoncé qu'elle ferait sa demande d'adhésion officielle à l'Otan le 15 mai.

Des chars envoyés dans le cadre d'un exercice militaire

En réaction à la diffusion de cette vidéo depuis le 3 mai, l'armée finlandaise a démenti ces affirmations dans un tweet le 4 mai : "Une vidéo a circulé en ligne prétendant montrer des chars déplacés vers les frontières de la Finlande. Ce n'est pas vrai. Les chars étaient déplacés vers l'exercice mécanisé de l'armée Arrow 22. L'exercice se déroule à Niinisalo et Säkylä", peut-on lire dans ce tweet.

L'exercice Arrow 22 est un exercice militaire qui s'est déroulé du 2 au 13 mai 2022, conjointement avec le Royaume-Uni, la Lettonie, les États-Unis et l'Estonie.

Des éléments visibles dans la vidéo permettent de confirmer ces informations : sur la vidéo, on peut apercevoir une tour à l'arrière-plan. En tapant les mots "Finland" et "tower" ("tour" en anglais), on peut voir qu'une tour du nom de Näsinneula, située à Tampere, une ville de l'ouest de la Finlande, ressemble à celle que l'on peut voir à l'arrière plan.

La tour sur la vidéo (à gauche) ressemble à la tour Näsinneula (à droite) © Observateurs

Le parc à Tampere où la vidéo a été tournée (en haut, deux captures d’écran issues de la vidéo, en bas une vue aérienne sur Google Earth) © Observateurs

En cherchant autour de l'emplacement de cette tour à Tampere sur Google Maps, on peut retrouver l'endroit où a été tournée la vidéo : il s'agit d'une voie de trains passant à côté du parc Törngren à Tampere, dans l'ouest de la Finlande.

Sur Google Earth, à cet emplacement, on reconnaît les éléments de la vidéo : le pont ferroviaire au-dessus de la route, les rails de train, la cheminée en brique, les immeubles blancs et gris, et la végétation.

Or, le mouvement du train indique qu'il voyageait d'est en ouest, et qu'il s'éloignait donc de la frontière avec la Russie. Les chars étaient transférés dans l'ouest de la Finlande pour un exercice militaire, et non à l'est, où le pays partage une frontière avec la Russie.