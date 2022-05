Un faux reportage attribué à la BBC affirme que la Pologne s’apprête à attaquer l’Ukraine

Intox

Une vidéo ressemblant à un reportage de la BBC affirme que la Pologne se prépare à envoyer des troupes en Ukraine. Elle prétend s’appuyer sur un document qui serait l’ordre de préparation de l’armée polonaise. La vidéo est en réalité un montage qui imite la charte graphique du média britannique, et le document est un faux.

Publicité Lire la suite

La vérification en bref

Une vidéo qui ressemble à un reportage de la BBC insinue que la Pologne s’apprête à attaquer l’ouest de l’Ukraine.

La BBC n’a jamais réalisé cette vidéo, et le document utilisé dans la vidéo est un faux, comme l’ont confirmé les autorités polonaises.

La vérification en détail

La vidéo ressemble à un reportage de la BBC en anglais. Elle affirme que la Pologne se prépare à envahir l’Ukraine. Elle s’ouvre sur le logo de la BBC, et affiche des images d'atterrissage d’hélicoptère (0’01) et d'entraînement militaire (0’52) provenant d’une vidéo du média britannique The Sun du 1er mars, à propos d’un entraînement de l’OTAN en Pologne, en Estonie et en Allemagne. Un autre extrait montrant des tanks (0’41) provient d’un second reportage du Sun à propos d’un exercice conjoint entre les Etats-Unis et la Pologne le 8 avril en Pologne. Le “reportage” s’appuie également sur un “ordre” de préparation de l’armée, qui aurait été signé par le commandant en chef de l’armée polonaise.

Capture d’écran de la publication sur Twitter du 5 mai, avec la vidéo imitant un reportage de la BBC. © Observateurs

La vidéo imite le format des vidéos publiées par la BBC : le logo, la police, les sous-titres sont similaires. Partagée en français le 5 mai sur Twitter, la vidéo cumule plus de 10 000 vues. Elle a également été partagée le 4 mai en russe.

Un faux reportage…

Le ton du reportage interpelle : à 0’45, on peut lire “La Pologne enverra des troupes en utilisant le prétexte de la protection contre la Russie” (“Poland is going to send troops under the pretext of “Protection from Russia””), une phrase imprécise et maladroitement tournée.

La BBC a déclaré à Reuters n’avoir publié aucune vidéo de ce type.

La rédaction des Observateurs de France 24 n’a pas trouvé la vidéo sur le site de la BBC, ni sur les réseaux sociaux du média britannique.

… et un document trompeur

Quant au document utilisé comme preuve de la supposée attaque de la Pologne en Ukraine, il a également circulé sur une chaîne Telegram pro-russe le 2 mai et sur Twitter le 3 mai avec la fausse affirmation.

Le faux reportage de la BBC présente un document qui serait un ordre de préparation de l’armée polonaise à l’invasion de l’Ukraine. © Observateurs

Le compte Twitter du commandement général polonais des forces armées a qualifié le document de "faux" :

"C'est un faux ordre de l'État-major polonais. L'ensemble du document est FAUX ! Nous observons de plus en plus de documents militaires contrefaits dans les médias polonais. S'il vous plaît, NE PARTAGEZ PAS cette FAUSSE NOUVELLE”, dément-il dans un tweet du 3 mai.

D'autres détails suggèrent que le document n’est pas authentique. La signature du général polonais Jarosław Mika est erronée et ne correspond pas à sa signature réelle.

Comparaison entre la signature du faux document (à gauche) et la signature du général Jarosław Mika (à droite) apposée sur un document envoyé par le commandement général des forces armées polonaises à une école polonaise en 2021. © zpsw.ilawa.pl

Les images se faisant passer pour des sources sérieuses se sont multipliées depuis le début de la guerre en Ukraine. Mi-avril, un "tweet" du média britannique BBC faisait annoncer à Emmanuel Macron la venue de “60 millions de réfugiés” en Europe dans les 20 prochaines années.

>> LIRE SUR LES OBSERVATEURS :

“60 millions de réfugiés à venir en Europe” : un faux tweet de la BBC sur Emmanuel Macron

Un faux reportage attribué à la BBC prétend que l'Ukraine est à l'origine de l'attaque de Kramatorsk

Un faux reportage du Figaro prétend montrer des autocollants d'Hitler sur des boutiques Chanel