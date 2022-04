Des images amateur montrent des convois militaires russes se diriger vers le Donbass

Une vidéo, publiée le 11 avril et filmée dans la région de Rostov en Russie, montre un convoi militaire russe de plus d’un kilomètre de long se diriger vers la frontière ukrainienne.

D’importants convois de matériel militaire ont été filmés en Russie et en Biélorussie ces derniers jours. Des vidéos amateur vérifiées et analysées par la rédaction des Observateurs montrent que certains de ces renforts militaires se dirigent vers la région du Donbass, dans l’est de Ukraine, où se situent les deux républiques séparatistes pro-russes. Moscou a annoncé le 30 mars qu’elle allait concentrer ses efforts militaires dans cette région.

Des colonnes de blindés et de camions militaires s’étendent sur plus d’un kilomètre. Les véhicules sont marqués d’une lettre “V” blanche. Dessus, des dizaines d’hommes en treillis militaire, certains portant un brassard blanc - un signe distinctif habituellement porté par les soldats russes en opération en Ukraine.

Cette vidéo publiée sur Twitter le 11 avril 2022 a été géolocalisée par le compte @karolgoal sur Twitter près de Matveev Kurgan, dans la région de Rostov, en Russie. Sur Google Street View, on reconnaît l’intersection où commence la vidéo, puis le panneau bleu de la station-service que l’on aperçoit à la fin de la vidéo. Ainsi, la personne qui filme circule du nord vers le sud, les véhicules en face vont donc vers le nord : c’est la direction de la frontière ukrainienne, le Donbass est à 25 km de là où les images ont été prises.

Huge Russian Armed Forces column set to move into Donbass for the new upcoming Donbass offensive (this column redeployed from Kiev region): pic.twitter.com/P9dPxNg9cA — UkraineMaps (@MapsUkraine) April 11, 2022 La vidéo a été publiée sur Twitter le 11 avril 2022. Des soldats brandissent des drapeaux à croix bleue de la marine russe, ainsi que le drapeau noir, jaune et blanc de l’Empire de Russie.

Le 29 mars, la Russie s’était engagée à réduire l’activité militaire autour de Kiev afin de “concentrer l'attention et les efforts sur le but principal, la libération du Donbass," avait déclaré le ministre russe de la Défense, Sergeï Choïgou. Le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, Oleksandr Motouzianik, a annoncé, le 12 avril, s’attendre à une importante offensive imminente dans la région : "Selon nos informations, l'ennemi a presque terminé sa préparation pour un assaut sur l'Est. L'attaque aura lieu très prochainement."

Depuis plusieurs jours, de nombreuses vidéos amateur montrent des renforts militaires dans les régions frontalières en Russie, comme ici, à Zheleznogorsk dans la région de Koursk. La vidéo a été publiée sur le réseau social russe Vkontakte, le 12 avril. La vidéo a été filmée dans le nord de la ville : sur Google Street View on peut reconnaître les immeubles gris à neuf étages, les arbres longilignes et le supermarché rouge visibles dans la vidéo à 0 : 16. L’Ukraine se trouve à 90 km.

La vidéo a été publiée sur Vkontakte le 13 avril 2022.

Ces convois ont parfois été accueillis avec enthousiasme par la population russe. Des habitants se sont réunis sur leur passage avec des drapeaux, en signe de soutien pour l’opération militaire. Dans une vidéo publiée le 12 avril sur le réseau social russe Vkontakte, on peut voir des habitants essayer d’arrêter des véhicules d’un convoi militaire afin d’offrir des dons aux soldats.

La vidéo a été filmée près du village de Zmiyovka, dans la région d’Orel, en Russie. Dans la vidéo, on peut apercevoir à 0 : 03 une palissade verte devant un petit bâtiment en briques rouges. Sur Google Street View, la même palissade et le même bâtiment sont visibles, du côté droit de la route 119, juste avant le village de Zmiyovka. On peut en déduire que le convoi se dirigeait vers le sud, en direction du Donbass.

La vidéo a été publiée sur Vkontakte le 12 avril. On peut entendre les habitants crier “Russie! Russie!” au moment du passage du convoi.

Les mouvements de troupes visibles sur des images satellites

Des images satellites publiées par l’entreprise américaine Maxar datant du 11 avril montrent l’accumulation de troupes russes près de la frontière ukrainienne. Elles ont été géolocalisées à Soloti, dans la région de Belgorod, par le compte @Noobieshunta_ sur Twitter. Sur Google Maps, si l’on renverse l’image, on peut reconnaître la forme de la rivière Oksil, ainsi que les petites routes de terre qui forment des boucles dans la plaine. Ce lieu est situé à 50 km de la frontière.

Cette image satellite a été publiée par Maxar le 13 avril 2022. © Maxar

Un autre convoi a été photographié le même jour sur des images satellites de Maxar à l’intérieur de l’Ukraine, près de Bilokurakyne, dans la région ukrainienne de Louhansk, en route vers les républiques séparatistes au sud de la région. Il vient du nord, où se trouve la frontière russe. Ces images ont été géolocalisées par l’ONG britannique Centre for Information Resilience (CIR). Sur Google Maps, on peut effectivement reconnaître la petite route qui mène vers le bâtiment carré au toit vert (qui apparaît gris sur Google Maps), et les trois longs bâtiments rectangulaires disposés en quinconce.

Des mouvements de troupes ont également été documentés en Biélorussie

En Biélorussie aussi, des mouvements de convois militaires ont été aperçus récemment. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a affirmé plusieurs fois que son armée ne participait pas à la guerre en Ukraine. Son pays sert cependant de base arrière à la Russie : c’est notamment par là qu’une partie des troupes russes sont entrées en Ukraine au début de l’offensive le 24 février.

Le 11 avril, une vidéo publiée sur TikTok par un habitant d’Orcha, dans l’est de la Biélorussie, montrait des véhicules militaires sur un train près de la gare de sa ville. Sur la vidéo, on peut reconnaître le bâtiment rouge et blanc à 200 m de la gare d’Orcha, tel qu’on peut le voir sur Google Street View. On peut en déduire que le convoi se dirigeait vers le sud-ouest.

Selon le site d’opposition biélorusse Molotkohelp, qui documente tous les jours les mouvements de troupes en Biélorussie, les convois sont essentiellement concentrés au sud-est de Homel, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Depuis le début du mois d’avril, Centre for Information Resilience (CIR) a vérifié et analysé une douzaine de vidéos montrant des mouvements de matériel militaire à Homel et dans les alentours.

La vidéo ci-dessus a été géolocalisée par le compte @RedIntelPanda sur Twitter près de Retchytsa, dans le sud-est de la Biélorussie. Dans la vidéo, on peut lire un panneau indiquant “Ivanovka” à 1 km à gauche et “Yampol” à 4 km à droite, indiquant la position du convoi, qui avance donc vers l’est, en direction de Homel.

Lors d’une conférence de presse le 12 avril, le président russe, Vladimir Poutine, a assuré que l'offensive russe en Ukraine se poursuivait "calmement" et en minimisant les pertes.