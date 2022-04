“Je n’ai pas eu le choix” : une Ukrainienne raconte sa fuite d’un Marioupol dévasté

La plupart des combats les plus violents de l'invasion russe en Ukraine ont eu lieu à Marioupol, une ville portuaire stratégique située entre les zones, sous contrôle russe, de la Crimée et du Donbass. La ville a enduré des semaines d'attaques incessantes qui ont ravagé des cibles civiles et des infrastructures essentielles, créant une situation d’urgence humanitaire.

📽️Russian forces have no shame, #Mariupol is slowly disappearing under the rubble #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/l24OcHzqSM

Environ 160 000 civils sont toujours piégés à Marioupol, selon le maire Vadym Boichenko.

Jusqu'à 140 000 personnes, cependant, ont tenté le dangereux voyage hors de la ville pour fuir les combats. Certains ont fui l'Ukraine pour l'Union européenne, d'autres sont réfugiés dans des villages en Ukraine ou en Russie.

❗️Evacuation from Mariupol through the eyes of civilians. Under bullets and explosions people escape from the destroyed city. #Ukraine #Russia #TPYXA pic.twitter.com/EbyzNvvRGV

Veronika Tikhonyuk, 19 ans, est étudiante à l'Université d'État de Marioupol ainsi qu’aspirante joueuse de hockey. Elle s'est échappée de Marioupol le 14 mars avec sa mère après avoir passé plusieurs jours à l'abri des bombardements dans un sous-sol, puis une usine désaffectée, avec sa famille.

Ça a commencé à 5 h 30 le 24 février. Je me suis réveillée au son des bombes et ma première réaction a été “ Je ne veux pas mourir, s'il vous plaît, je veux vivre”. Il faisait très sombre dehors et c’était très dangereux d'aller aux fenêtres alors je suis juste restée dans mon lit, totalement silencieuse. J'ai senti comment ma vie heureuse, ma vie de rêve était totalement détruite. Mon lit bougeait comme si c'était un tremblement de terre. J'ai vu la fin de ma vie défiler devant moi.

Je n'ai pas pris la décision de quitter Marioupol, je n'avais tout simplement pas le choix. Le 14 mars, la situation était déjà critique et j'ai eu la chance de rencontrer un couple qui avait une voiture. Ils m'ont emmenée avec eux ce matin-là. J'étais prête à partir à pied, à courir hors de la ville, à mourir sur la route. Je ne pouvais plus rester à Marioupol parce qu'il n'y avait plus de Marioupol. La ville était déjà incendiée, les bombes tombaient continuellement du ciel juste à côté de moi. Je n'avais pas le choix et pas le temps de réfléchir. C’était maintenant ou jamais. Je suis partie avec seulement ma mère et le couple qui nous a emmenés. Nous avons quitté la ville par nos propres moyens et nous savions totalement que nous pouvions mourir à tout moment.

Plusieurs tentatives visant à faciliter les couloirs humanitaires officiels pour évacuer les civils de Marioupol ont échoué en mars, les forces russes étant accusées de cibler des convois de secours et des familles s’enfuyant. Le président français, Emmanuel Macron, a déclaré, le 25 mars, que la France, la Turquie et la Grèce procéderaient à une opération d'évacuation de la ville dans les prochains jours. Cependant, le 28 mars, l'Ukraine a déclaré qu'elle n'ouvrirait pas de couloirs d'évacuation car les forces russes n'avaient pas accepté de mettre en place des corridors sûrs pour les civils.

Cependant, jeudi 31 mars, Moscou a accepté la création d'un corridor humanitaire vendredi 1er avril. Plusieurs dizaines de bus sont attendus pour évacuer des civils en direction de Zaporijia.

#Ukraine The Russian military stopped the evacuation column with residents of Mariupol, which was heading from Berdyansk to Zaporozhye. As a result, a multi-kilometer traffic jam formed near Vasilievka, in which there are ambulances with injured children, Ukrainians say pic.twitter.com/fuWk2j0d4T

J’ai quitté Marioupol le 14 mars à 9 h du matin, mais ne suis arrivée à Zaporizhzhia [NDLR : une ville voisine, à environ 200 km au nord-ouest] qu'à 22 h. C'était le trajet le plus fatigant, stressant et dangereux de ma vie. J'ai passé une nuit dans cette ville puis nous avons déménagé à Dnipro [70 km au nord]. La route était beaucoup plus sûre que la précédente, nous sommes donc arrivés à Dnipro rapidement - en une ou deux heures. Nous y avons passé deux nuits puis avons déménagé à Lviv – la route nous a pris 17 heures [NDLR : Lviv est à environ 1 000 km à l'ouest de Dnipro, soit environ 13 heures et demie de trajet en voiture dans des conditions normales, selon Google Maps, NDLR]. Et puis nous avons déménagé à Uzhhorod [250 km au sud-ouest]. Donc, je ne suis arrivée à Uzhhorod que le 17 ou le 18 - je ne me souviens pas, j'étais trop stressée et fatiguée.

Nous roulions sans arrêt. Nous avons dû contourner beaucoup de mines, d'engins militaires y compris détruits, il y avait beaucoup de fragments et de débris sur les routes, donc c'était trop dangereux de rouler vite. De plus, il y avait beaucoup de points de contrôle le long du chemin, à la fois ukrainiens et russes. On a croisé des soldats russes qui nous ont demandé des cigarettes. Nous avions très peur, alors nous leur avons obéi. Heureusement, ils n'ont rien fait avec nous, sauf quelques contrôles. Mais nous avons eu de la chance. Beaucoup d'autres ont été pris dans des combats.