Cette photo du leader tchétchène Kadyrov priant a-t-elle été prise en Ukraine ?

Texte par : Alijani Ershad Suivre 6 mn

Une photo de Ramzan Kadyrov fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis le 29 mars : On y voit le chef des Tchétchènes, qui combattent aux côtés des Russes en Ukraine, prier dans une station-service. Selon certains utilisateurs et médias internationaux, comme le Daily Mail ou Yahoo News, "cette photo a été publiée par Ramzan Kadyrov depuis Marioupol", ville ukrainienne dévastée par les offensives russes. Mais ce dernier ne l'a jamais affirmé. Le cliché a d’ailleurs été pris à plus de 200 km.