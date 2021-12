Des enfants exclus d’un marché de Noël ? Un Père Noël sans masque arrêté ? Attention à ces intox

Deux images qui circulent depuis début décembre sont utilisées pour relayer des intox sur les mesures sanitaires mises en place pour les célébrations de Noël en Europe. Une photo prétend montrer des enfants exclus d’un marché en Allemagne, alors qu’il s’agit d’un marché en Roumanie, où les jeunes enfants n’ont pas besoin de passe sanitaire. Et une vidéo affirme qu’un "Père Nöel" a été arrêté pour non-port du masque alors qu’il a en fait été interpellé pour ne pas avoir présenté ses papiers.

Publicité Lire la suite

Une photo publiée sur Twitter par un compte germanophone le 6 décembre, sans légende, montre des enfants séparés d’une personne déguisée en Père Noël par une clôture.

La photo a également été publiée sur Twitter le 12 décembre, avec une légende en anglais prétendant qu’il s’agissait d’enfants empêchés de rejoindre un marché de Noël en Allemagne car ils ne seraient pas vaccinés.

Comme l’indique le média de vérification des faits allemand Correctiv, en effectuant une recherche par images inversées (voir ici comment procéder), on retrouve ce reportage du site d’informations roumain Express de Banat qui fait référence au compte Facebook qui a publié l’image le 8 décembre.

La publication indique que la photo a été prise sur la place de la Liberté à Timișoara, une ville dans l’ouest de la Roumanie.

Selon un média local, seules les personnes ayant un passe sanitaire pouvaient accéder au marché de Noël de la place de la liberté.

Cependant, les enfants sur la photo ont moins de 12 ans. Or, en Roumanie, les enfants de moins de six ans n'ont pas besoin de passe sanitaire, comme on peut le lire en anglais sur le site de l'ambassade des États-Unis en Roumanie. Les enfants entre 6 et 12 ans doivent présenter un test négatif, et non pas être vaccinés, pour participer à certains événements. Mais selon le site Web du conseil municipal de Timisoara, les enfants entre 6 et 12 ans ne sont pas tenus de présenter ce test.

En Allemagne, les enfants ont généralement accès aux marchés de Noël et n'ont pas besoin d'être vaccinés. Par exemple, au marché de Noël de Berlin, les jeunes de moins de 18 ans doivent présenter un certificat de test, mais les enfants de moins de 6 ans n'ont pas besoin de test.

En France, il faut un passe sanitaire pour rentrer dans les marchés de Noël, mais celui-ci n’est pas demandé aux enfants de moins de 12 ans.

Le "Père Noël" n’a pas été arrêté pour non-port du masque

Une seconde vidéo montre un homme déguisé en père Noël se faire arrêter par la police dans une rue, le soir. "La police allemande arrête manu militari en pleine rue le Père Noël parce qu’il ne porte pas de masque", peut-on lire dans ce tweet de Florian Philippot, ancien cadre du Rassemblement national en France.

La police allemande arrête manu militari en pleine rue le Père Noël parce qu’il ne porte pas de masque ! Les covidistes sont sortis de l’humanité !

➡️ Comment peut-on faire de ce pays, en train de revenir sous nos yeux à ses vieux démons, un allié ?! https://t.co/UaPTfEsZKB — Florian Philippot (@f_philippot) December 14, 2021

En réalité, la vidéo est décontextualisée.

En réalisant une recherche par images inversées, on retrouve cette vidéo sur un blog d’opinion germanophone peu connu, en meilleure qualité, et qui fait référence à l’arrestation d’un "Père Noël" à Stralsund, une ville dans le nord-est de l’Allemagne.

Sur la vidéo, on peut entendre la police demander à l’homme déguisé en Père Noël : "Identifiez-vous ! Vous vous promenez sans masque", et l’homme répondre : "Pourquoi en porter un ? Je suis le Père Noël". La police répète : "Présentez votre carte d'identité !".

On voit également, à 0’25, que l’homme déguisé porte une pancarte partiellement visible indiquant "2G", une référence aux restrictions sanitaires en Allemagne.

Dans une déclaration du 14 décembre, le département de police de Stralsund a affirmé que cet homme déguisé en Père Noël faisait partie des 65 personnes qui s'étaient rassemblées pour une réunion non déclarée sur la place du marché de la ville pour manifester contre les mesures contre le COVID-19. "Il ne participait pas en tant que Père Noël au marché de Noël", indique le communiqué.

Selon ce communiqué, les policiers ont demandé les coordonnées des participants, car selon la loi locale, une "réunion non déclarée constitue une infraction pénale". L’homme déguisé a refusé de donner son identité, comme on le voit sur la vidéo, et a été arrêté.

La police a ajouté que l’homme était soupçonné d'infractions antérieures liées à des manifestations contre les mesures sanitaires.

Plusieurs médias locaux ont confirmé que la scène s’est déroulée à Stralsund, en Allemagne, et que l’homme a été placé en garde à vue car il a refusé de donner ses papiers d’identité.

La police a ajouté que l’homme était soupçonné d'infractions antérieures liées à des manifestations contre les mesures sanitaires.

Plusieurs médias locaux ont confirmé que la scène s’est déroulée à Stralsund, en Allemagne, et que l’homme a été placé en garde à vue car il a refusé de donner ses papiers d’identité.