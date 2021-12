L’expulsion ou la traversée dans la neige : l’ultimatum de la Biélorussie aux migrants

View this post on Instagram

Des migrants ont confié à Der Spiegel et au média russe Novaya Gazeta le 3 décembre que des membres des forces de l’ordre biélorusses leur ont demandé de passer la frontière avec l'Union européenne dans les trois jours, faute de quoi ils seraient renvoyés dans leur pays. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko avait pourtant affirmé le 26 novembre que les migrants ne seraient pas déportés.

>>> VOIR SUR LES OBSERVATEURS : Pologne - Biélorussie : positions GPS et vidéos, les appels à l'aide des migrants bloqués dans la forêt

Des vols de rapatriement vers l'Irak et la Syrie ont été mis en place depuis début novembre. Si certains ont choisi de retourner au pays, d'autres ont été emmenés de force à l'aéroport, comme l'explique Farhad, migrant irakien hébergé à l'entrepôt de Bruzgi :

Hier soir [dimanche 5 décembre, NDLR], on a pris les passeports de certains et ils ont été renvoyés de force. Ils sont à l'aéroport maintenant. Il y a une semaine, Loukachenko est venu et il a dit : vous pouvez rester ici, il n'y a pas de problème. Mais en fait, on nous prend de force pour nous ramener dans notre pays.

Les gens qui viennent chercher les migrants pour les amener à l'aéroport, on dirait des détectives privés, ils ne sont pas habillés comme les autres soldats. On ne voit pas leur visage, juste les yeux. Hier, c'est 20 personnes qui ont été prises de force. On a tous crié "libérez-les", et sept ou huit d'entre eux ont été relâchés devant nos cris. Mais les autres ont été emmenés à l'aéroport.

Certains ont peur et disent qu'ils veulent rentrer volontairement, pour éviter tout ça, ces départs forcés. Mais pour d'autres comme moi, ce n'est pas possible.