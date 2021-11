Des opposants au reconfinement en Autriche ? Non, des supporters du Borussia Mönchengladbach

Une vidéo publiée sur TikTok le 16 novembre et sur Twitter le 17 novembre prétend montrer des manifestants contre le confinement des personnes non vaccinées en Autriche. Mais elle n’a rien à voir avec cette mesure : il s’agit de supporteurs d’un club allemand lors d’un match contre un club autrichien en Europa League à Graz, en Autriche, en 2019.

Sur TikTok, la vidéo n’a pas de titre, mais certains commentent "j’espère que le monde entier va ce lever face à la dictature mondial (sic)". Sur Twitter, la légende affiche "#StopDictatureSanitaire".

Une vidéo publiée sur Tik Tok le 16 novembre semble montrer des manifestants en Autriche @alexgreenwhite ♬ Originalton - Alexxxtiktok.com/@alexgreenwhi

La vidéo, qui avait été visionnée au 17 novembre 362 000 fois sur TikTok et 18 000 fois sur Twitter (ici et ici), montre des centaines de personnes, habillées en vert, marchant dans la rue et scandant des chants.

La vidéo circule dans un contexte de forte reprise épidémique en Autriche. Depuis le 15 novembre, les Autrichiens non vaccinés doivent se confiner pour au moins dix jours, sous peine d’amende. Le gouvernement autrichien espère ainsi diminuer le nombre de contaminations qui atteignent des niveaux inégalés depuis le début de la pandémie.

Des supporters du Borussia Mönchengladbach, un club de foot allemand

Une recherche d'images inversée via l'outil InVID We Verify (voir ici comment procéder) permet de retrouver la vidéo originale.

Publiée sur YouTube par le Rheinische Post - Wir Sind Sport ("Nous sommes le sport" en allemand), un quotidien allemand, en novembre 2019, elle montre, en réalité, un défilé de supporters du Borussia Mönchengladbach, un des clubs allemands les plus titrés, en déplacement dans la ville autrichienne de Graz le 28 novembre 2019. L'équipe venait affronter le Wolfsberger AC dans un match d’Europa League, comme l’indique cette banque de données.

On voit que beaucoup de personnes sont habillées en vert, couleur du club, et on peut entendre chanter à 0’53 : "Ole ole, Ole ole ole, Borussia Mönchengladbach", un chant des supporteurs du club.

D’autres vidéos du même événement sont disponibles sur YouTube comme celle-ci, publiée par Fankurve Ultras, ou celle-ci, publiée par Zone Ultras, deux chaînes rassemblant des contenus pour les supporters de foot dans le monde entier.

Si la vidéo a été détournée, des manifestations contre le reconfinement des personnes non-vaccinées ont réellement eu lieu le 15 novembre à Vienne comme l’indique ce reportage de la Deutsche Welle disponible sur YouTube.