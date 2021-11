"Notre seule perspective : être expulsés", l’appel à l’aide de migrants africains détenus en Russie

Plusieurs migrants originaires de différents pays africains ont alerté notre rédaction, depuis début novembre : ils disent être enfermés dans un centre de détention en Russie, à une centaine de kilomètres de la frontière avec la Biélorussie, après avoir été arrêtés en situation irrégulière. Selon eux, l’hygiène dans le centre laisserait à désirer et, surtout, ils craignent d’être désormais renvoyés dans leur pays d’origine.

Depuis cet été, des milliers de migrants tentent de rejoindre l’Union européenne en traversant la frontière polonaise, lituanienne ou encore lettonne, depuis la Biélorussie. Récemment, la crise migratoire s’est même accentuée à la frontière polonaise, où les autorités tentent coûte que coûte d’empêcher les entrées sur leur territoire.

Bloqués le long de la frontière polonaise, en pleine forêt, certains migrants décident parfois de rebrousser chemin, en retournant vers l’est, en Biélorussie, voire en Russie, où ils ne sont pas les bienvenus non plus depuis quelques semaines.

"Nous avons été arrêtés par le FSB, au motif que nous n’avions pas de visa nous permettant d’être en Russie"

C’est le cas de Bertrand (pseudonyme), originaire d’un pays d’Afrique francophone.

J’étais venu en Russie pour étudier, mais mon visa a expiré en 2016 : je me suis alors retrouvé sans papiers et j’ai commencé à faire des petits boulots. Cet été, j’ai donc décidé d’aller en Biélorussie, car j’avais entendu qu'elle avait ouvert ses postes-frontières avec l'Union européenne. Finalement, début octobre, je suis arrivé à la frontière polonaise, avec des amis, et durant presque trois semaines, nous avons tenté d’entrer en Pologne, mais à chaque fois, nous avons été refoulés. Au bout d’un moment, nous n’avions plus rien à manger et à boire, donc nous avons décidé de retourner en Russie. Avec un taxi, nous avons retraversé la Biélorussie, puis la frontière russe, mais nous avons été arrêtés par le FSB [service de renseignement russe, NDLR], à Smolensk, fin octobre, au motif que nous n’avions pas de visa nous permettant d’être en Russie. Nous avons été jugés, sans avocat et avec un interprète qui ne maîtrisait pas bien le français, et la juge a dit que nous allions être déportés. Nous n’avons pas pu dire un mot. Ensuite, on nous a emmenés dans un centre de détention, où je me trouve toujours actuellement. On souffre ici : on peut se doucher juste une fois par semaine, on a le droit d’aller aux WC deux fois par jour. [De plus, selon d’autres Africains détenus, les sanitaires sont sales, et ils peuvent sortir 10 à 20 minutes par jour seulement, NDLR.] La nourriture, c’est du pain, de la soupe…

Et là, la seule perspective, c’est d’être renvoyé dans notre pays. Mais nous ne savons pas quand nous allons être déportés, car on nous a dit que c’était à nous d’acheter le billet d’avion, faute de quoi on crèverait dans le centre.

Le centre où se trouve notre Observateur est situé dans la forêt, près de Doukhovchtchina, à une soixantaine de kilomètres au nord de Smolensk. La frontière biélorusse se trouve à une centaine de kilomètres à l’ouest.

Un papier avec les coordonnées du centre de détention où se trouve Bertrand. © Photo envoyée à notre rédaction.

D’après notre Observateur et d’autres personnes enfermées dans le centre, ils sont actuellement 30 à 50 à l’intérieur. Outre les Africains, certains seraient originaires de Cuba et de pays arabes. Ils ne peuvent utiliser le réseau Internet qu’entre 15 h et 19 h.

Contacté par notre rédaction, ce centre de détention n’avait pas donné suite à nos sollicitations le jour de la publication de cet article.

"La seule façon d’éviter la déportation, c’est de demander l’asile"

Ce lieu est un centre de détention temporaire pour étrangers, un type de structure que connaît bien Fatima Kokaeva, qui travaille au sein du Comité d’assistance civique, une ONG russe qui aide les migrants et les réfugiés. Elle confirme les propos de notre Observateur sur les conditions de vie dans ces centres et détaille l’impasse dans laquelle se trouvent les migrants.