De fausses images circulent sur l’accident qui a tué Lars Vilks, le caricaturiste de Mahomet

Depuis le 5 octobre, une photo et une vidéo circulent sur Twitter et Facebook, prétendant montrer l’accident de voiture du 3 octobre dernier qui a coûté la vie à Lars Vilks, un dessinateur suédois connu pour ses caricatures de Mahomet en 2007. Mais ces images n’ont dans les deux cas rien à voir avec cet accident.

Lars Vilks, dessinateur suédois connu pour ses caricatures de Mahomet, a survécu à plusieurs menaces et projets d'attentat, avant de trouver la mort dans un accident de voiture en Suède le 3 octobre 2021, ainsi que les deux policiers qui l'accompagnaient.

Selon la police suédoise, la voiture a violemment percuté un camion et pris feu, et l’hypothèse d’un acte malveillant a été écartée.

Après sa mort, une vidéo et une photo ont circulé sur les réseaux sociaux prétendant montrer l’accident, mais il s’agit de deux intox.

Une photo d’une voiture accidentée datant de 2015

Une image a par exemple circulé dans un photomontage sur Facebook le 4 octobre associant un accident de voiture avec des photos de Lars Vilks et a été partagée plus de 1 000 fois.

Capture d'écran d'une publication Facebook du 4 octobre associant un accident de voiture avec des photos de Lars Vilks. © Observateurs

Grâce à une recherche d’image inversée (voir ici comment procéder), on remarque que la photo originale est celle d’un accident non mortel qui s’est déroulé le 12 avril 2014 à Hyderabad en Inde, lors duquel une Porsche 911 Turbo jaune s’est enflammée sur un axe routier, comme rapporté par plusieurs médias.

Une autre photo de l’accident est aussi partagée par ces médias et une vidéo de l’incendie de la voiture après l’accident est aussi disponible sur Youtube sur la chaîne “WildFimsIndia” à la date du 14 avril 2015 .

Une vidéo détournée

Une vidéo a également été partagée en français, anglais et surtout en arabe depuis le 5 octobre sur Twitter et Facebook, cumulant au moins 24 000 vues sur Facebook.

Par exemple, cette publication en français du 8 octobre accompagnée de la légende “Lars Vilks, le caricaturiste suédois de Mahomet, est mort dans un accident de voiture dont on a du mal à expliquer [...] le décret divin est implacable !”. Sur ces images, on peut voir une voiture accidentée et enflammée sur le bas-côté de la route et plusieurs personnes tentant d’éteindre le feu, tandis qu’une personne piégée à l’intérieur de la voiture crie sans pouvoir s’en extraire.

Capture d'écran d'une vidéo prétendant montrer l'accident de Lars Vilks, publiée sur Facebook le 8 octobre 2021. © Observateurs

Une recherche avec l’outil Invid Weverify (voir ici comment procéder) permet de retrouver la vidéo originale.

Il s’agit en réalité d’une vidéo d’un autre accident mortel qui s’est déroulé en Russie, le 21 septembre 2014, sur l’autoroute Mozhga-Ijevsk en Oudmourtie, une république à 1 200 km à l’est de Moscou. Sur une vidéo de 10 minutes mise en ligne le 23 septembre 2014 sur une chaîne YouTube appartenant à “Sergey Sergey”, on peut lire une légende en russe qui signifie : "Accident de la route 21/09/2014. L'autoroute Izhevsk-Mozhga, l'homme a été brûlé vif"

Sur cette vidéo, à 0’53 minutes, on peut entendre des hommes crier en russe, “Qu’est ce qu’il y a dans la voiture ? - ça brûle ! - Amenez vite des extincteurs ! Il est vivant”. L’accident, qui s’est avéré mortel pour l’homme coincé à l’intérieur de la voiture, a été couvert par plusieurs médias russes, comme le site d’information en ligne Fontanka qui a confirmé que l’accident de voiture s’est produit le 21 septembre 2014 sur l'autoroute Ijevsk-Mozhga.

Les vraies images de l’accident de Lars Vilks

Il existe peu d’images documentant l’accident de Lars Vilks. Cette photo du lieu de l’accident a été publiée par Reuters le 4 octobre.

Aftonbladet, un quotidien suédois, a également partagé cette vidéo de l’accident.