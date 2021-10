Dans la forêt primaire de Roumanie, des activistes traquent la "mafia du bois" au péril de leur vie

La rédaction des Observateurs de France 24 a pu s’entretenir avec les trois victimes : les journalistes Mihai Dragolea et Radu Constantin Mocanu, et l’activiste Tiberiu Bosutar, qui les aidait à enquêter sur des crimes environnementaux dans la région pour leur documentaire.

Le groupe s’était rendu dans un point spécifique après qu’un habitant avait signalé à Tiberiu Bosutar des activités inhabituelles.

Tiberiu Bosutar fait partie des nombreux activistes à poster des vidéos d'exploitation forestière illégale sur les réseaux sociaux, dans le but de cumuler les preuves pour rapporter ces abus à la police.

Les Roumains ont perdu toute confiance dans les autorités étatiques [concernant l’exploitation forestière, NDLR], donc j’ai fini par recevoir des centaines de messages quotidiens sur l'exploitation illégale. J'essaie autant que possible d’aller sur le terrain pour documenter ce qu'il s’y passe, de sorte que lorsque j’appelle les autorités, elles ne puissent plus cacher la vérité.

Nous sommes arrivés vers 14 h 30. Une demi-heure après, une vingtaine d’hommes sont arrivés, avec des haches et des battes à la main, et très vite ils ont commencé à nous attaquer.

Le documentariste Mihai Dragolea explique ce qui a suivi :

Ils ont commencé à nous crier dessus, à nous dire d'arrêter de filmer et de dégager rapidement. Nous avons sauté dans notre voiture mais n’avons pas pu la démarrer. Ils ont commencé à frapper Tiberiu, et Radu a été extirpé de la voiture, puis moi également. J’ai pris un coup de poing dans la joue. J’avais peur que si nous n’appelions pas la police, nous allions mourir sur place.

Je me suis jeté dans un ravin et j’ai appelé le numéro de la police, leur demandant d’arriver avec des sirènes allumées pour que nos agresseurs les entendent et s’en aillent. Environ 30 minutes plus tard, la police est arrivée et, heureusement, ils ont arrêté certains des agresseurs qui avaient entre-temps déshabillé Tiberiu et l’avaient frappé à coups de pied. Quant à mon collègue Radu, il avait été frappé à la bouche et avait perdu connaissance.

Tout ce que nous avions filmé a été effacé et notre matériel détruit. S’ils jugent utile de se comporter comme une bande organisée envers des journalistes et des activistes, c’est qu’il doit y avoir beaucoup à perdre et que beaucoup d’argent est en jeu.

Tous nos agresseurs sont désormais libres. Je pense qu’ils sont sous contrôle judiciaire, donc ils ne peuvent pas quitter la région, mais personne n’est détenu.