Lituanie : immersion en images dans un camp pour migrants "digne d’une prison"

"Ils ont mis des grilles partout, comme des prisonniers." Dans des vidéos envoyées à la rédaction des Observateurs de France 24, le 15 septembre, Marc (pseudonyme), originaire du Cameroun, fait visiter le centre dans lequel il se trouve, un ancien stade du village de Linkmenys, situé à une centaine de kilomètres de la capitale lituanienne Vilnius.

Marc montre son lit de camp dans une salle aux fenêtres recouvertes par des grillages. D’autres hommes y dorment, certains sur des lits superposés. "Nous séchons les habits à l'intérieur", poursuit-il en filmant du linge étendu. Dans la salle de bain, de l’eau stagne sur le carrelage noirci par la saleté, les toilettes sont bouchées et une poubelle pleine attend "depuis deux jours" d'être vidée. "Bien sûr, on est entré ici illégalement, mais mérite-t-on ces conditions ?", s’indigne Marc dans un message vocal.

Le parcours migratoire de Marc est long et complexe. Âgé de 28 ans, le Camerounais explique avoir quitté son pays en 2016 pour des raisons de sécurité puis avoir vécu dans de nombreux pays du continent africain. Au Maroc, il a tenté de traverser la Méditerranée.

Finalement, Marc, qui espère un jour "demander l’asile en France", a décidé d’emprunter un autre itinéraire. Il assure avoir d’abord acheté un visa pour la Russie, puis avoir voyagé en Biélorussie. C’est depuis ce pays, souvent qualifié de "dernière dictature d'Europe", qu’il a traversé illégalement au mois de juillet la frontière avec la Lituanie, sas d’entrée dans l’Union européenne :

En Biélorussie, j’ai pris un taxi qui m’a laissé à 200 mètres de la frontière. J’ai pris mon téléphone et j’ai marché seul à travers la forêt pendant cinq jours. Mon but était d’entrer dans n’importe quel pays de l’espace Schengen. Quand j’ai traversé la frontière, j’ai été repéré par la police. J’ai d’abord été emmené dans un camp militaire où des médecins nous ont examinés et vaccinés contre le Covid-19. Puis j’ai été envoyé dans l’autre centre [à Linkmenys, NDLR]. Je suis le seul Camerounais, les autres migrants viennent du Moyen-Orient ou d’Afghanistan. Je sais que dans d’autres camps il y a des Africains aussi. Mais ils n’ont pas le même parcours que moi : la plupart sont arrivés ici en quittant la Biélorussie où ils étaient étudiants.