En Russie, des habitants défendent leur village contre les feux de forêts

Dans une forêt en proie aux flammes, un homme en short tente d’éteindre l’incendie en tapant sur le brasier avec une pelle. "Il n’y a personne ! On est tous les trois, c’est tout", déplore celui qui filme la vidéo, le 19 juillet, à quelques kilomètres du village de Naïsteniarvi, dans la république russe de Carélie. Elle a été reprise par plusieurs médias russes :

La vidéo a été filmée par Anton Lukashevich le 19 juillet.

Les premiers foyers se sont déclarés le 14 juillet près de ce village d’un millier d’habitants situé à 500 kilomètres au nord de Saint-Pétersbourg. Cette année encore, la Russie est touchée par des feux de forêts particulièrement violents dans plusieurs régions.

La vidéo a été filmée par Anton Lukashevich, 22 ans. Il l’a publiée sur les réseaux sociaux pour alerter les pompiers sur la détresse des habitants. Étudiant originaire du village, il était rentré de Moscou pour les vacances lorsque les incendies ont commencé. Face à l’ampleur exceptionnelle des feux et l’action insuffisante des secours, les villageois se sont organisés :

J’ai vu sur [le réseau social] Vkontakte que l’on cherchait urgemment des hommes pour aider à éteindre l’incendie. Lorsque je suis arrivé sur place, deux membres des équipes du ministère des Situations d’urgence étaient assis. Il y avait un camion de pompiers et, tout autour, des habitants venus aider : avec des pelles, des seaux, des bidons. Tout était en fumée et on attendait qu’on nous dise quoi faire. (…) Le deuxième jour, nous avons commencé à nous organiser nous-mêmes : nous avons rassemblé toutes sortes de tonneaux, nous avons acheté tous les arrosoirs des magasins, et nous les amenions vers le lieu de l’incendie sur des remorques.