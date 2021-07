L’ouest de l’Allemagne durement touché par les inondations : "Ça rappelle les vidéos de tsunamis"

© Captures d'écran de vidéos publiées sur Snapchat et Twitter.

Des véhicules emportés comme des brindilles par le courant, des maisons envahies par les eaux : des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent les dégâts engendrés par les fortes inondations qui ont frappé l’ouest de l’Allemagne, mercredi 14 juillet.

Les inondations ont fait 30 morts, et des dizaines de personnes sont portées disparues.

Des pluies diluviennes ont fait déborder plusieurs rivières de l'ouest de l'Allemagne, qui ont submergé les rues, comme le montre cette vidéo filmée, mercredi 14 juillet, dans le village d'Altena, à 40 kilomètres de Dortmund en Rhénanie-du-Nord-Westphalie :

La vidéo a été publiée par notre Observateur Heiko sur Twitter, le 14 juillet, et filmée par un de ses amis qui habite à Altena.

D’autres vidéos montrent des flots de débris emportés par le courant : on distingue des lits, des pneus, des voitures, des tonneaux. Une vidéo publiée mercredi 14 juillet et visionnée plus de 96 000 fois sur Twitter montre une caravane à la dérive se faire broyer au moment de passer sous un pont :

Das Video hier hat mir meine Schwester aus der Voreifel geschickt 😱 #Hochwasser #Starkregen pic.twitter.com/ltxjXJWrZf — SHINee is back!!! 🏳️‍🌈 (@Naira_511) July 14, 2021

La vidéo a été filmée près du pont de Nepomukbrücke, dans la ville de Rech au Sud de Bonn.

L’eau a aussi envahi des maisons, comme on peut le voir dans cette vidéo publiée sur Snapchat, mercredi 14 juillet :

La vidéo a été filmée à Werdohl, ville voisine d’Altena.

"Les dégâts sont innombrables"

Heiko habite à Ludenscheid, à quelques kilomètres d’Altena. Contacté par la rédaction des Observateurs, il raconte :

La situation n’a jamais été aussi grave qu’hier. Il n’y a jamais eu autant de rivières qui ont débordé d’un coup et avec une telle puissance. Ça rappelle les vidéos de tsunamis ! Un de mes amis habite à Altena. Il a été évacué de son domicile lorsque la situation s’est calmée. Avant, les secours n’arrivaient pas à passer. Il est maintenant hébergé par des proches.

Cette vidéo publiée le 14 juillet et filmée à Stolberg, près d’Aix-la-Chapelle, montre un camion de pompier à moitié submergé qui peine à se frayer un chemin dans la rue inondée.

Les inondations que vous voyez dans la vidéo ont été provoquées par un petit ruisseau normalement tranquille, qui s'est ensuite déversé dans la vallée de la Lenne, où se trouve le centre-ville d'Altena et son château. Les dégâts là-bas sont innombrables. La situation est meilleure aujourd’hui, mais certaines rivières tardent à se retirer. J’espère qu’il ne pleuvra pas à nouveau.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la région la plus peuplée d’Allemagne, 135 000 foyers sont privés d'électricité. Dans certains villages, selon nos Observateurs, la connexion Internet et le réseau téléphonique sont perturbés.

La Belgique et le Luxembourg ont également été touchés par des inondations. En France, trois communes de Meurthe-et-Moselle sont en partie inondées et la vigilance orange "crues" est en vigueur.