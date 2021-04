Non, l’OMS n’a pas organisé de banquet en pleine pandémie de Covid-19

Non, l’OMS n’a pas organisé un banquet en pleine pandémie de Covid-19.

Des utilisateurs Facebook relayent depuis fin mars une photographie censée prouver que l’Organisation mondiale de la santé a convié plusieurs centaines de personnes à un dîner, au mépris des mesures sanitaires. Cette image, bien réelle, est en réalité ancienne.

“Pas de masque, pas de distance pour eux. C’est là que l'on comprend qu’ils nous prennent pour des c***”, annonce une publication postée le 31 mars sur Facebook. Elle s’accompagne d’une photo relayée ces derniers jours par de nombreux utilisateurs du réseau social, qui montre un somptueux banquet. À les croire, il s’agirait d’un dîner organisé dans le courant du mois de mars par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette publication Facebook présente l'événement photographié comme un "dîner de l'OMS". © Observateurs

Pourquoi c'est faux

Non seulement cette photo n’a rien à voir avec l’OMS, mais elle date de plusieurs années. En effectuant une recherche d’image inversée, via l’outil TinEye par exemple, on la retrouve en illustration d’articles publiés sur de multiples sites, britanniques, finlandais, grecs ou encore équatoriens.

Une recherche d'image inversée sur TinEye permet de retrouver de nombreuses traces de la photo. © Observateurs

L’image montre en réalité un des banquets organisés chaque année en présence des lauréats des prix Nobel. Celui-ci a eu lieu “à l'hôtel de ville de Stockholm” (Suède) le “10 décembre 2014”, comme l’indique la légende de la photo, consultable sur le site de la European pressphoto agency (EPA). La plupart des sites qui la reprennent attribuent d’ailleurs les crédits de l’image à “EPA/Claudio Bresciani”, du nom du photographe.

La photo, prise par Claudio Bresciani, est disponible sur le site de la European pressphoto agency. © Observateurs

Si le dîner pointé du doigt a pu réunir plus d'un millier d'invités, sans aucune considération pour les gestes barrières, c’est parce qu’il s’est tenu bien avant la pandémie de Covid-19. Au contraire, celui de 2020 a été annulé en raison du contexte sanitaire. Et la cérémonie de remise des prix, le 10 décembre, s'est déroulée en ligne. Une façon, d’après la Fondation Nobel, de prendre en compte “les restrictions liées à la distanciation sociale”.