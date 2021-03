Islande : les saisissantes images de l’éruption volcanique prises par des habitants

À quelques dizaines de mètres à peine des coulées de lave, Ael Kermarec, un guide touristique français de 38 ans, a filmé l’éruption du volcan de très près :

Cette vidéo publiée sur Instagram le 22 mars 2021 a été filmée près du mont Fagradalsfjall.

Avec son épouse Julie, il s’est rendu samedi à Geldingadalur, près du mont Fagradalsfjall dans le sud-ouest de l’Islande, où l’éruption avait commencé la veille vers 21 heures. Ces deux Français originaires de Bretagne et installés en Islande depuis deux ans ont également pris plusieurs photos saisissantes des effusions de lave au-dessus du cratère :

Cette photo a été publiée sur Instagram le 22 mars 2021.

Relativement petite, l’éruption est considérée comme peu dangereuse par l’Office météorologique islandais. Les autorités ont même autorisé les habitants à venir observer le phénomène de plus près.

Dès vendredi soir, Ael, qui rêvait de voir une éruption volcanique, avait les yeux rivés sur les vidéos des webcams surveillant le cratère, où l’on pouvait voir les premiers signes de l’éruption. Dès que les autorités ont donné leur feu vert, il s’est mis en route :

Après deux heures de marche à travers de vieux champs de lave recouverts de mousse, nous sommes arrivés dans la zone de l’éruption. Nous avons pu nous approcher à 20 mètres du cratère, juste devant les coulées de lave – à supposer que l’on supporte la chaleur ! La lave est extrêmement chaude, mais comme nous avions le vent dans le dos et qu’il faisait 1 à 2 degrés, c’était supportable. On s’est même risqués à toucher la lave, qui refroidit assez vite au contact de l’air.

On ressent une fascination d’avoir la chance de s’approcher si près, mais il faut surveiller le terrain et rester prudent, car des failles peuvent encore s’ouvrir. Cela suscite aussi une certaine peur, de se retrouver face au phénomène naturel qui a créé les continents et la vie sur Terre… Ça apprend l’humilité, on se sent tout petit face à la nature.