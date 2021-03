À Paris, riverains et associations cherchent des solutions au problème du crack

Des riverains alertent sur Twitter sur les consommateurs de crack dans le quartier de Stalingrad à Paris. © Twitter / Collectif191

Texte par : Poline Tchoubar

Vidéos à l’appui, des riverains excédés dénoncent les nuisances sonores, l’insécurité, la violence et la pollution causés par les fumeurs de crack dans le quartier de Stalingrad, dans le nord-est de la capitale française. Selon eux, les confinements et le couvre-feu liés à la pandémie de Covid-19 ont donné plus de visibilité au phénomène. D’autres riverains et des associations luttent de leur côté pour réduire les tensions dans le quartier et prendre en charge les "crackers".