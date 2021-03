France : avec ses vidéos ludiques, Ludovic, l’éboueur parisien devenu star de TikTok

Il manie ensemble l’humour, la bonhomie, la pédagogie, et ça marche. Depuis mai 2019, Ludovic Franceschet publie jusqu’à trois vidéos par jour pour raconter sa vie d’agent de propreté dans les rues de la capitale française. Il affiche près de 60 000 abonnés sur TikTok, sa plateforme de prédilection, car son but est avant tout de parler “aux 15-36 ans”.

Fier de son métier, qu’il souligne avoir choisi depuis quatre ans après une première vie d’aide-soignant, il veut montrer que les éboueurs sont en première ligne dans le combat pour l’écologie. “La Terre est notre maison et on est en train de la pourrir” fait-il valoir.

En mai 2019 en découvrant TikTok, je me suis dit que je pourrais faire une vidéo sur mon travail : la vidéo a bien marché - elle atteint aujourd’hui 345 000 vues - et j’ai récolté une centaine d’abonnés. Je me suis dit : “peut-être que je peux en intéresser beaucoup plus”. partir d'août 2020 j’ai découvert les vidéos en direct, ce qui a augmenté encore plus la popularité du compte.

Mon but c’est de montrer la réalité de mon métier, d’en transmettre les bonnes valeurs et de sensibiliser les gens aux bons gestes.

Le Covid-19 a provoqué une affluence de déchets exceptionnelle, on a deux fois plus de travail. Avec les restaurants fermés, les gens prennent à emporter et mangent dans les rues. Ils vont jeter leur déchets dans la première poubelle qu’ils trouvent, et si elle est pleine, certains les déposent à côté alors que parfois il suffit d’aller à la poubelle suivante qui n’est pas pleine.