Covid-19 : les premiers vaccinés, tous morts ? L’intox qui sévit d’un pays à l’autre

Ce faux compte Instagram circule sur les réseaux sociaux. En légende de cette publication, on peut lire : "Tiffany Dover, l'infirmière qui s'est évanouie après avoir reçu le vaccin, est décédée. Le vaccin n'est pas de l'aspirine !!! Quand comprendront-ils cela ??? Ce n'était pas le premier et ce ne sera pas le dernier. #Je ne me vaccinerai jamais".

