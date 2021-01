Une publication affirme à tort que Brigitte Macron aurait visité un hôpital sans masque

Une publication du 17 janvier affirme que Brigitte Macron aurait rendu visite à des enfants hospitalisés sans masque ni respect de la distanciation sociale, en pleine pandémie de Covid-19. Les photos, publiées le soir de l’intervention de la première dame au journal télévisé de TF1, ont été partagées près de 2 000 fois. Mais elles datent d’il y a plus d’un an, alors que la Chine n’avait pas encore dénombré de victimes du coronavirus.

Sur les captures d’écran, on voit Brigitte Macron sur le plateau du journal télévisé de TF1, assise en face de la présentatrice Anne-Claire Coudray. Derrière elles, sur les écrans, deux photos de Brigitte Macron, au chevet d’enfants alités.

La légende de la publication indique : “Brigitte Macron, qui a eu la COVID19, se montre d’ailleurs exemplaire en allant voir juste avant son interview sur TF1 des enfants malades le tout sans masque et sans aucune distanciation sociale. On applaudit”.

La première dame était invitée à s’exprimer au sujet de l’opération caritative des "Pièces Jaunes". Il faut donc, dans un premier temps, visionner les images de sa visite d’hôpital la plus récente, le 18 janvier. Son entretien sur TF1 ayant été diffusé la veille, les photos ne peuvent donc pas provenir de cette visite. De plus, on peut constater dans une vidéo de l’AFP ci-dessous que toutes les personnes présentes portent un masque, bien que la distanciation sociale soit moins respectée.

Une recherche permet de voir que sa précédente visite d’hôpital dans le cadre de l’opéraition "Pièces Jaunes" date d’il y a plus d’un an, le 8 janvier 2020. Dans cette vidéo, on peut observer dans cette vidéo que Brigitte Macron ne portait ce jour-là pas de masque. À cette date, le coronavirus n’avait pas encore officiellement fait de victime. On remarque que la tenue que porte la première dame ce 8 janvier 2020 est similaire aux photos de la publication de 2021 qui l’accuse de ne pas avoir respecté les mesures sanitaires.

Et dans cette vidéo du Parisien, on retrouve les images de Brigitte Macron au chevet de l’enfant allongée (à 0’01), et de l’enfant assis (à 0’14), diffusée au 20h de TF1, et reprises dans la publication de 2021.

Comme l’a aussi relevé l’AFP Factuel, les photos présentes sur l’écran lors de l’interview de Brigitte Macron sur TF1 sont donc anciennes, elles remontent à une précédent visite d’hôpital et ont été prises avant l’annonce des mesures sanitaires en France.