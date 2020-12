"Le centre-ville est mort" : la ville croate de Petrinja sous les décombres après un séisme meurtrier

Située à quelques kilomètres de l’épicentre de la secousse, la ville de Petrinja, au sud-ouest de la capitale croate Zagreb, a été durement touchée. Quelques minutes après le séisme, des vidéos de bâtiments détruits dans le centre-ville ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux.

Dans cette vidéo filmée juste après le séisme, on voit encore de la poussière dans l’air à cause de l’effondrement des bâtiments. Des habitants de Petrinja sont dans la rue, sous le choc.

Cette vidéo a été filmée par Ivanka Držaj, qui travaille dans le centre-ville, juste après le séisme.

La Slovénie a mis sa centrale nucléaire à l’arrêt par précaution. De nouvelles secousses de magnitude 4,8 et 4,9 ont été ressenties ce mercredi 30 décembre au matin.

Ivanka Držaj travaille à l’office de tourisme de Petrinja. Elle était dans son bureau au moment du tremblement de terre mardi :

J’étais à l’office de tourisme avec ma collègue, quand soudain, tout a commencé à trembler très fort. Je l’ai serrée dans mes bras, on a été très secouées. Puis, on est sorties du bureau et c’est à ce moment-là que j’ai filmé la vidéo.

Le centre-ville est mort. Je ne sais pas quand je pourrai reprendre le travail, ni quand le bâtiment de l’office de tourisme sera rénové. Je ne sais pas dans quel état est mon appartement au 4e étage, car mon immeuble a aussi subi des dégâts.

Je suis allée chez mes parents, à quelques kilomètres du centre-ville. Tout va bien pour l’instant, mais on continue de sentir la terre trembler constamment. C’est très stressant.