Migration vers les Canaries : l'Atlantique, traversée de tous les dangers (3/3)

Roberto Basterreche, chef du centre de coordination des secours du Salvamento Marítimo à Las Palmas, explique les dangers des traversées vers les Canaries dans notre dernier numéro de Ligne Directe. © Ligne directe, Les Observateurs de France 24.

Texte par : Maëva Poulet

Depuis le début de l’année, plus de 18 000 migrants sont arrivés sur les îles Canaries, six fois plus qu’en 2019. Depuis les côtes africaines, ils ont traversé l’océan Atlantique dans l’espoir d’un avenir meilleur en Europe. Maëva Poulet, journaliste pour la rédaction des Observateurs de France 24, est allée à leur rencontre.