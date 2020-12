LIGNE DIRECTE

Témoignages de migrants aux îles Canaries : "Si tu n'as pas de passeport, tu ne vas nulle part" (2/3)

À Puerto Rico, au sud de l'île de Grande Canarie, des hôtels hébergent des migrants. Sur le banc, ces trois migrants marocains espèrent rejoindre l'Espagne continentale. © Ligne directe, Les Observateurs de France 24.

Texte par : Maëva Poulet Suivre 8 mn

Depuis le début de l’année, plus de 18 000 migrants sont arrivés sur les îles Canaries, six fois plus qu'en 2019. Depuis les côtes africaines, ils ont traversé l’océan Atlantique dans l’espoir d’un avenir meilleur en Europe. Maëva Poulet, journaliste pour la rédaction des Observateurs de France 24 est allée à leur rencontre.