Ce panneau en Bulgarie invitant les migrants à "rentrer chez eux" est un photomontage

"Chers immigrés, bienvenue en Bulgarie ! Pas de travail, pas d'argent, pas de futur. Rentrez chez vous. Merci." Selon des internautes qui ont relayé une photo sur Facebook, c'est ce qu'on pourrait lire sur un panneau visible à l'entrée de la Bulgarie. Mais il s'agit d'un photomontage.

En faisant une recherche d'image inversée sur Yandex, on retrouve des photos similaires de ce panneau avec ce qui y est réellement écrit : "République de Bulgarie". © Capture d'écran Yandex

Des publications relayées par des internautes francophones depuis le 21 novembre prétendent montrer un panneau sur lequel on peut lire en anglais un message invitant les migrants qui arriveraient en Bulgarie à rentrer chez eux. Les internautes qui relaient cette photo indiquent parfois que le gouvernement français devrait s'inspirer de ce message, tandis que d'autres critiquent la banderole. Une de ces publications a été partagée un peu plus de 2 000 fois sur Facebook.

Cette image est un photomontage. © Capture d'écran Facebook

Pourquoi c'est faux

Comme le montre le site autrichien de vérification Mimikama, cette image est un photomontage. Ce panneau avec cette inscription en anglais n'existe pas, et il est possible grâce à une recherche d'image inversée sur Yandex (voir ici comment faire) de retrouver l'image originale notamment sur un forum bulgare. On peut lire sur le panneau initial "République de Bulgarie" en anglais et en cyrillique.

On aperçoit également ce panneau dans une vidéo disponible sur VideoRUclip, un des équivalents de YouTube en Russie. Il est indiqué que le panneau se trouve entre la Turquie et la Bulgarie, au poste-frontière de Kapikule. C'est également le cas dans une autre vidéo YouTube filmée sur le même lieu (à partir de 2:37).

La Bulgarie pas réputée pour son accueil des migrants

Il est néanmoins exact de dire que la Bulgarie applique une politique très dure vis-à-vis des migrants avec le soutien de milice d'extrême droite. Cette milice postait en 2018 régulièrement des images de ses patrouilles et des migrants qu'elle a capturés, avec la tolérance des autorités bulgares.

Les violences à la frontière bulgare sont régulières, n'en faisant pas une route prioritaire de l'immigration : comme le rapportait Libération en mars dernier, en 2016, seulement 17 187 migrants étaient entrés en Bulgarie, soit dix fois moins qu'en Grèce (176 906).

Une intox similaire avait circulé en février 2019 en Hongrie, prétendant montrer la police hongroise utiliser des cochons pour repousser les migrants musulmans à la frontière.