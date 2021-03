Info ou Intox 2021 : on répond aux questions des élèves français !

Comme chaque année, la rédaction des Observateurs de France 24 vous propose une émission spéciale de son programme de vérification des informations “Info ou Intox” dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias dans l’école, du 22 au 26 mars 2021 . Pour cette édition, réalisée en partenariat avec le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information (Clemi), ce sont des lycéens de France métropolitaine et d’Outre-mer qui ont posé des questions à nos journalistes !

Publicité Lire la suite

Au programme :

Chapitre 1 : Trouver les indices

Une vidéo montrant une vaccination contre le Covid-19 “mise en scène” ? Une capture d’écran d’un article annonçant la mort d’une femme espagnole après l’injection du vaccin ? Face à des publications douteuses sur les réseaux sociaux, des indices peuvent vous mettre sur la piste d’une intox.

Chapitre 2 : Votre téléphone est une boîte à outils

Quels comportements doit-on adopter lorsqu'une publication sur les réseaux sociaux a été partagée par plusieurs personnes ? Est-il toujours possible de retrouver la source de l'information ? Vérifier un contenu, ce n’est pas toujours simple : on peut contacter les personnes qui publient ou taper l’information reçue dans un moteur de recherche. Pour remonter à la source d’une vidéo, il existe aussi des outils disponibles sur téléphone.

Chapitre 3 : Intox et manipulation politique

En 2020, l’élection présidentielle américaine a été marquée par de nombreuses rumeurs et intox. Les allégations infondées de Donald Trump sur des cas de fraude électorale ont même conduit à l’invasion du Capitole par ses partisans. Mais parfois aussi, en politique, les intox pour décrédibiliser des adversaires prennent la forme de blague, ou de moquerie. Il faudra donc toujours s’interroger sur les intentions des personnes qui partagent des contenus.

Chapitre 4 : Vérifier avant de partager, tous responsables

Comment les journalistes vérifient les informations qu’ils reçoivent ? Combien de temps cela prend-il ? S’il existe des outils de vérification et des médias spécialisés dans le "fact-checking", il reste toutefois impossible de contextualiser toutes les publications qui circulent sur les réseaux sociaux. Ce temps de vérification, c’est donc aussi aux internautes de le prendre.

"INFO ou INTOX", un programme multilingue en partenariat avec le CLEMI

Pour sa septième édition, le programme est préparé par l'équipe des Observateurs de France 24 et présenté par Maëva Poulet et Alexandre Capron en français, Derek Thomson et Catherine Bennett en anglais, Djamel Belayachi et Fatma Ben Hamad en arabe, Erika Olavarria et Natalia Ruiz Giraldo en espagnol. Produit à l'occasion de la Semaine de la presse et des médias dans l'école, ce numéro de "INFO ou INTOX" a été produit en partenariat avec le Clemi (Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information) qui a coordonné le contact entre la rédaction des Observateurs de France 24 et les lycées pour faire remonter les questions des lycéens de France métropolitaine.

Cette émission s’inscrit dans une volonté de l'équipe des Observateurs de France 24 de vous transmettre ses conseils et les bons réflexes à avoir sur les réseaux sociaux, tout en répondant aux interrogations des élèves sur le fonctionnement d’une rédaction internationale.

"INFO ou INTOX" a aussi sa version courte hebdomadaire

Depuis octobre 2018, "INFO ou INTOX" se décline dans une version hebdomadaire disponible sur le compte Twitter @InfoIntoxF24 et sur les réseaux sociaux des Observateurs de France 24. Les épisodes sont aussi disponibles sur le compte Instagram de France 24 et des Observateurs en français, anglais et arabe.

Chaque semaine, la rédaction des Observateurs décrypte une fausse information qui a circulé sur les réseaux sociaux, explique son origine et comment faire pour vérifier cette photo ou cette vidéo. Vous pourrez retrouver tous les épisodes en cliquant ici !

Vous voulez contacter la rédaction des Observateurs car vous pensez avoir repéré une fausse information?

Nos contacts :

Mail : observateurs@france24.com

Sur notre page Facebook par message privé

Sur Twitter à @InfoIntoxF24

WhatsApp : +33 6 30 93 41 36 (attention, le numéro est régulièrement saturé).