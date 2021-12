Crises politiques, vaccination et migration : 2021 en images amateur

Cette année encore, la rédaction des Observateurs de France 24 a couvert l'actualité dans le monde grâce aux images amateur. Vaccination contre le Covid-19, crises migratoires et prises de pouvoir décisives : nous avons sélectionné les images qui ont marqué 2021.

Des émeutes au Capitole américain en janvier à la prise du pouvoir des Taliban en Afghanistan fin août, de la crise migratoire entre Maroc et Espagne à celle entre Biélorussie et Pologne, des ruées pour se faire vacciner en Iran et en Tunisie aux périlleuses livraisons de vaccin dans les sommets reculés du Népal : tout au long de l'année, la rédaction des Observateurs de France 24 a reçu, repéré et vérifié des centaines d'images amateur.

Filmées depuis des smartphones, partagées sur Twitter, TikTok ou Instagram par nos Observateurs, elles documentent au plus près les événements qui ont fait l'actualité en 2021.

>> Voici notre sélection des images amateur qui ont marqué 2021