Ces photos ne montrent pas des “ampoules” électriques de l’Égypte antique

Sur Twitter et Facebook, des utilisateurs partagent des photos de fresques qui représenteraient, selon eux, des ampoules électriques, preuve que l’Égypte antique était une civilisation plus avancée que les historiens ne veulent le reconnaître.

Les Égyptiens de l’antiquité utilisaient déjà l’électricité affirment des internautes, utilisant pour preuve des fresques antiques sur lesquelles des ampoules électriques seraient représentées. Ces photos interviennent peu après la mise en ligne d’une vidéo virale où le rappeur Gims soutient la théorie selon laquelle les Égyptiens disposaient d'un système électrique. Mais en réalité, ces fresques évoquent une divinité égyptienne et n’ont rien à voir avec un quelconque dispositif électrique.

La vérification en bref

L'Égypte aurait eu l'électricité avant son invention au XIXe siècle affirment des comptes Facebook et Twitter, les publications atteignant plus de 700 000 vues au total.

Les auteurs de ces publications utilisent pour preuve des reliefs d’un temple égyptien sur lesquels des ampoules électriques seraient représentées, ainsi que la photo d’une ampoule électrique géante.

Les reliefs représentent une divinité égyptienne sous forme de serpent naissant dans une fleur de lotus, tandis que l’ampoule géante est une reconstitution hypothétique exposée dans un parc d’attractions.

La vérification en détail

“L'Afrique connaît l'électricité depuis la nuit des temps” affirment ces publications qui circulent sur Facebook et Twitter depuis le 12 avril, cette dernière cumulant plus de 700 000 vues. Les utilisateurs partagent pour preuve deux photos de fresques d’un temple antique sur lesquelles des ampoules électriques seraient sculptées, ainsi qu’une photo d’une ampoule géante contenant un serpent en métal.

Dans les commentaires , les utilisateurs dénoncent ce qu’ils perçoivent comme une censure occidentale de l’histoire africaine.

Les commentaires dénoncent ce qui est perçu comme la censure occidentale de l'histoire africaine. © Observateurs

Cette affirmation selon laquelle l’électricité était utilisée par les Égyptiens s'inscrit dans une longue liste de théories sulfureuses entourant l’Égypte ancienne et la construction des pyramides.

Dernière en date, le rappeur Gims a affirmé le 22 mars, dans une interview à la chaîne YouTube Oui Hustle, que les Égyptiens disposaient dès l'Antiquité d'un système électrique grâce aux pyramides. Un coup de publicité sur fond de théories complotistes : le 13 avril, le chanteur diffusait sa dernière chanson sur YouTube avec pour image d’illustration des pyramides à proximité d'un pylône et de câbles électriques.

Des fresques représentant une divinité égyptienne

Une recherche d'image inversée ( voir ici comment procéder ) permet d’ identifier ces fresques. Elles sont situées dans la chambre souterraine du temple de la déesse Hathor à Denderah, une ville égyptienne située sur les rives du Nil.

D’autres photos des fresques sont disponibles sur des sites de voyage et des blogs historiques .

Photos de la chambre d’Harsomtous dans le temple d’Hathor à Dendérah en Égypte. © Temples-Égypte.net

Selon l’égyptologue Florence Quentin , la crypte est dédiée au dieu Harsomtous, fils d'Hathor et d’Horus, représenté sous la forme d’un serpent ou d’un faucon. La scène représente la naissance du dieu.

“Selon cette version cosmologique, le jeune dieu naquit, sous la forme d’un serpent, à l’intérieur d’une fleur de lotus – fleur éminemment symbolique pour les Égyptiens car exprimant la renaissance et de plus, solaire, car émergeant de l’eau et s’ouvrant au lever de l’astre, puis replongeant dans l’eau quand celui-ci disparaît au couchant” écrit-elle dans son livre “L'Égypte ancienne. Vérités et légendes”.

Les inscriptions “évoquent une procession rituelle qui célèbre Harsomtous, fils d’Hathor” ajoute-elle.

Une photo d’une “reconstitution” dans un parc d’attractions

Grâce à une seconde recherche par image inversée, on peut voir que l’ampoule électrique géante contenant un serpent en métal, au milieu du montage des trois photos, n’est autre qu’une installation d’une ampoule imaginaire présentée dans le Jungfrau Parkun, parc d’attractions suisse dans la ville d’Interlaken, dédié aux “mystères historiques”.

La sculpture est une libre interprétation du relief du temple de Dendérah en Égypte, présentée comme une “reconstitution hypothétique” .

Le concepteur du parc, Erich von Däniken, est un auteur de livres pseudo-scientifiques souhaitant prouver la présence des extraterrestres parmi les premières civilisations.

Reconstitution imaginaire d’une ampoule égyptienne exposée dans un parc d’attractions en Suisse. © Jungfrau Interlaken

Des mèches pour s’éclairer

Interrogée par l’ AFP, Guillemette Andreu-Lanoë, vice-présidente de la société française d’égyptologie, explique que les Égyptiens de l’antiquité utilisaient des mèches pour s’éclairer. “Des textes mentionnent des livraisons de mèches (deux par jour) aux ouvriers qui travaillaient dans la Vallée des Rois. Ces mèches étaient déposées dans des coupelles remplies d'huile” dit-elle.

Les pyramides égyptiennes alimentent régulièrement les théories du complot et les fausses informations : le milliardaire américain et actuel patron de Twitter, Elon Musk, avait notamment provoqué une vaste polémique après avoir tweeté, le 31 juillet 2020 , que “Les aliens ont construit les pyramides” et laissé entendre que Ramsès II était un extraterrestre.