Ce Tiktokeur chinois s’est fait passer pour un soldat russe à l’aide d’un filtre deepfake

Il était suivi sur le réseau social Douyin, équivalent chinois de TikTok, par plus de 300 000 personnes. Il leur partageait son prétendu quotidien de soldat russe sur le front ukrainien. Mais derrière le profil de “Paul Kochadie” se cachait en réalité un habitant du Henan, province du nord-est de la Chine, qui utilisait un filtre “deepfake” pour modifier son visage, entre autres artifices digitaux.

Publicité Lire la suite

Les messages de soutien qui le qualifiaient de héros et les émojis pouces en l’air s’accumulaient sous ses vidéos. Jusqu’à ce que la supercherie soit découverte. Ce Tiktokeur connu désormais sous son pseudonyme “Paul Kochadie” (保尔 柯察铁) disait être un soldat tchétchène envoyé en Ukraine. Il partageait, dans un mandarin parfait, son quotidien sur le front. Mais “Paul Kochadie” a en fait été inventé de toutes pièces par un habitant du Henan qui se filmait sur le sol chinois et utilisait un filtre de “deepfake” permettant de changer les traits de son visage en vidéo pour se donner une apparence caucasienne.

Capture d'écran d'une vidéo publiée sur Douyin qui reprend la vidéo de “Paul Kochadie" dans laquelle il se réjouit d’avoir “abattu un navire de guerre”. © Douyin/ @风调雨顺

Sur Douyin, l’équivalent de TikTok en Chine, il avait récolté plus de 300 000 abonnés. Dans ses nombreuses vidéos adressées à “[ses] amis en Chine”, il donnait régulièrement des “nouvelles” du front. On le voit par exemple devant une "centrale nucléaire" que l’armée russe viendrait tout juste de contrôler, se réjouir d’avoir démantelé un char américain ou même avoir “saisi la limousine de Zelensky”, comme le détaille le média chinois ”Sixth Tone”.

02:24 Compilation de vidéos réalisées par ““Paul Kochadie" par un compte Weibo. Les vidéos originales ne sont plus disponibles. © Weibo/外贸商老贾

Le 16 juin dernier, la plateforme Douyin a annoncé sur son compte officiel qu’elle avait supprimé indéfiniment le profil de “Paul Kochadie”, expliquant que ce compte diffusait de “fausses informations” pour “susciter l’intérêt et gagner de l’audience”.

Capture d’écran du profil “Paul Kochadie ”indiquant que le compte a été bloqué pour avoir enfreint les règles de Douyin. © Les Observateurs/ Douyin

“Paul Kochadie” utilisait son compte pour faire la promotion et vendre des produits importés de Russie. Il en aurait écoulé plus de 200 selon plusieurs médias chinois.

Capture d’écran des produits qu’il vendait, on trouve notamment ici du miel et de la vodka. © via 差评

Depuis quelques semaines déjà, plusieurs éléments semaient le doute auprès de certains internautes. À commencer par son adresse IP basée dans le Henan, province du nord-est de la Chine, à plus de 10 000 kilomètres du front ukrainien. L’accent en mandarin du “soldat russe” correspondait par ailleurs à celui des habitants de cette région.

Dans ses vidéos, on retrouve également des éléments visuels typiques des deepfakes, notamment dans l’apparence et les mouvements de son visage, beaucoup moins nets et naturels au niveau du menton et de la bouche.

00:38 Sur cette vidéo, on peut voir que l’image tremble au niveau du bas de son visage. La voix robotique est un autre indice de la manipulation de la vidéo. © Douyin/@全部评论 (vidéo republiée)

Plusieurs internautes à l’œil affuté avaient aussi remarqué des éléments de décors sur les vidéos qui permettaient de découvrir la supercherie. Dans une vidéo où il pose devant une centrale nucléaire soi-disant reprise à l’armée ukrainienne, certains ont par exemple reconnu la centrale électrique de Luoyang, dans le Henan. (Géolocalisation disponible ici).

A gauche, capture d’écran d’une vidéo où “Paul Kochadie” prétend avoir attaqué une centrale nucléaire en Ukraine. A droite, captures d’écrans issues d’un reportage de France 24 montrant la centrale de Zaporijjia, la seule centrale nucléaire prise par la Russie lors du conflit (en mars 2022). Elle est bien plus grosse, au bord d’un fleuve, et ses cheminées n’a pas la même apparence. © Les Observateurs de France 24

Le média chinois "Bad review" (差评) explique que sur les réseaux sociaux chinois, de nombreuses personnes créeraient de fausses identités à l’aide des technologies de modification du visage à des fins commerciales. "Bad review" parle d’ailleurs d’une véritable tendance à se faire passer pour un étranger sur le réseau social chinois de vente en ligne Xiaohongshu.

Ce faux soldat russe a rappelé à beaucoup d’internautes le cas de “Nana Russe”, une influenceuse qui se présentait comme une jeune Russe et utilisait son compte pour soi-disant partager des informations sur sa culture. Elle aussi utilisait sa notoriété pour vendre des produits.

Son accent, mais aussi certaines de ses vidéos ont fini par la trahir, notamment lorsque le filtre deepfake a sauté brièvement sur une des vidéos. Son compte a été suspendu début avril 2022. Elle comptait à l’époque plus de 2 millions d’abonnés sur Douyin.

A gauche, une capture d’écran d’une vidéo de Nana Russe. A droite, une capture d’écran d’un moment où le filtre a sauté et dévoilé son vrai visage. Captures d’écrans publiées par Phoenix Weekly. © Phoenix Weekly.

Les réseaux sociaux chinois regorgeraient de faux profils, qui utilisent les technologies de deepfake ou simplement d’autres artifices digitaux de montage pour attirer de l’audience et faire du profit. Un faux couple de paysans sans le sou ou une fausse PDG de 19 ans pour ne citer que deux cas rapportés par le média “Phoenix Weekly”.

En mai, Douyin a annoncé que les vidéos qui utilisent l’intelligence artificielle devront le signaler clairement sous peine pour leurs auteurs d’être sévèrement sanctionnés . Et ce alors que Pékin cherche à réguler les contenus fabriqués par intelligence artificielle, que ce soit pour éviter des images manipulées ou pour encourager les contenus “respectueux des valeurs socialistes”.