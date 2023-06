Hongkongais agressés par des Chinois au Royaume-Uni : "On nous traite de 'chiens' qu'il faut battre"

Une vidéo documente l’agression de jeunes manifestants par des ressortissants chinois, en marge d’un rassemblement prodémocratie organisé par la communauté hongkongaise à Southampton, le 11 juin 2023. Ce n’est pas la première fois que des violences du genre se produisent sur le sol britannique, alimentant la colère de la diaspora hongkongaise, qui dénonce l’impunité dont jouiraient les agresseurs, explique notre Observatrice.

Selon plusieurs témoins, la scène s'est déroulée quelques heures après un rassemblement prodémocratie pour commémorer les manifestations de 2019 à Hong Kong. Un groupe de jeunes manifestants s'était retrouvé près de la rue Burgess, à Southampton, réputée pour ses nombreux commerces et restaurants asiatiques. Ils disent s'être fait interpeller par un homme déjà croisé plus tôt au rassemblement, qui les a reconnus. Il aurait alors demandé à plusieurs reprises la signification du slogan sur le T-shirt que portrait une femme du groupe, "Fight for freedom, stand with Hong Kong" ("Battez-vous pour la liberté, soutenez Hong Kong"), avant de s'en prendre à eux physiquement avec deux autres hommes.

Une vidéo d'une dizaine de secondes publiée notamment sur Twitter documente la suite : on voit les trois hommes secouer et asséner des coups de pieds à une jeune fille et un jeune garçon qui tentent de se défendre. Le message que les agresseurs scandent en mandarin – "Hong Kong appartient à la Chine" – ou encore le drapeau rouge étoilé de la Chine brandi avec fierté par l'un d'eux, ne laissent guère de doute sur leur adhésion à la vision du Parti communiste chinois.

Gong Zheng (宫钲), a Chinese student at the University of Southampton, beat and kicked Hong Kong protesters, ranting "Hong Kong belongs to China."#TheGreatTranslationMovement pic.twitter.com/t5VBonGYHd — The Great Translation Movement 大翻译运动官方推号 (@TGTM_Official) June 11, 2023

La région administrative d'Hong Kong jouissait d'une relative indépendance depuis sa rétrocession par le Royaume-Uni à la Chine en 1997. Mais la mainmise de Pékin n'a fait que s'accroître ces dernières années. Après des manifestations massives largement réprimées par le pouvoir, l'adoption de la loi de "sécurité nationale", le 30 juin 2019, a achevé de museler l'opposition démocratique et a poussé de nombreux Hongkongais à l'exil. Le Royaume-Uni, qui avait en réaction facilité l'accès aux visas pour les citoyens de cette ancienne colonie britannique, est devenu l'une des principales terres d'accueil de la diaspora.

"Beaucoup associent cet événement à qu'ils ont vécu à Hong Kong"

C'est dans ce contexte qu'Amy (pseudonyme) a quitté Hong Kong en 2019 pour s'installer à Southampton avec son mari et ses enfants. Dimanche 11 juin, elle avait participé à un rassemblement avec plusieurs manifestants prodémocratie hongkongais. Elle explique y avoir croisé l'homme en T-shirt blanc que l'on voit agiter un drapeau chinois sur la vidéo :

Cette personne nous a interpellés en mandarin à propos des bannières que nous brandissions, qui disaient "Libérez Hong Kong" ou encore "Laissez Hong Kong être Hong Kong". Puis, il s'est mis à prendre des photos des manifestants en répétant qu'Hong Kong faisait partie de la Chine. Certains manifestants lui ont alors dit de partir, mais il les a menacés, disant qu'il allait appeler d'autres personnes. Les organisateurs du rassemblement nous ont alors dit de nous mettre à l'écart, les femmes et les enfants. Ils avaient peur que ça dégénère. Quelques heures plus tard, il a recroisé les victimes et s'en est pris à eux avec deux autres personnes.

La vidéo a également été partagée sur Weibo (l'équivalent de Twitter en Chine), avec des légendes et commentaires qui félicitent les agresseurs. On peut par exemple lire : "Des Chinois corrigent des cafards hongkongais". Ces messages doivent cependant être mis en perspective avec la censure des messages prodémocratie sur les réseaux sociaux chinois. © Weibo

Les images de l'agression ont choqué la communauté hongkongaise à Southampton. Beaucoup associent cela à ce qu'ils ont vécu à Hong Kong, notamment aux attaques dans le district de Yuen Long, le 21 juillet 2019. Ce jour-là, des manifestants se sont fait attaquer par des pro-Pékin, et la police n'a rien fait. [Ces attaques ont été attribuées à des triades pro-Pékin, NDLR] Depuis quelques jours, on est beaucoup à avoir peur. Certains n'osent plus dire qu'ils viennent d'Hong Kong, évitent de parler trop fort le cantonais [la langue parlée à Hong Kong et dans le sud de la Chine, NDLR] On a même peur d'être espionnés. Moi et beaucoup d'autres, on évite aussi la rue Burgess, où l'agression s'est déroulée, alors que je m'y rendais souvent, car il y a beaucoup de restaurants et commerces de produits asiatiques.

Le lieu de l’agression sur Google street view, au niveau du 208 Burgess Road. © Google maps

Le nom de l'agresseur a circulé sur les réseaux sociaux. On peut retrouver un profil sur Weibo qui correspond à ce nom et indique qu'il serait étudiant à l'université de Southampton. L'université compte une majorité de Chinois parmi ses étudiants en programme d'échange.

Ce n'est pas la première fois qu'une manifestation attise les tensions entre défenseurs du Parti communiste chinois et manifestants hongkongais sur le sol britannique.

Le 16 octobre 2022, un homme avait été entraîné à l'intérieur du consulat chinois lors d'une manifestation prodémocratie à Manchester et battu sans que la police puisse intervenir. La vidéo documentant les événements avait largement circulé sur Telegram et Twitter. Londres avait condamné les événements et la police de Manchester avait demandé de lever l'immunité diplomatique de six diplomates chinois, dont le consul général mis en cause. Pékin avait alors choisi de les rappeler en décembre.

Shocking video spreading on HK Telegram channels showing someone from the PRC Consulate in Manchester kicking down pro-democracy signs.



A protestor then appears to have been dragged behind the Consulate gates and beaten by consulate staff. pic.twitter.com/tntvTz38DY — Luke M (@McWLuke) October 16, 2022 Sur les images, on pouvait également voir un employé du consulat s’en prendre aux pancartes pro-démocratiques.

Depuis dimanche, je ne me sens plus en sécurité à Southampton. Mon sentiment reste qu'il y a déjà eu une certaine impunité après Manchester. Et j'ai l'impression que ça va se reproduire à nouveau. Beaucoup de Chinois voient les Hongkongais comme des fauteurs de troubles. Certains nous appellent même des 'chiens' qu'il faudrait battre dans la rue. Le message que ça envoie aux partisans du Parti communiste chinois, c'est qu'ils peuvent s'en prendre aux Hongkongais sans conséquences sur le sol anglais. Nous espérons une réponse ferme du gouvernement britannique.

"D", un autre ressortissant hongkongais de Southampton, arrivé lui aussi en 2019, se veut plus optimiste :

Ce qui s'est passé en octobre à Manchester est bien pire. Il s'agissait de personnes qui travaillaient dans le consulat et qui ont arrêté des manifestants dans le consulat. Personne (même la police) ne peut y entrer pour les sauver. Enfin, je dois dire que je ne crains rien. Nous, les Hongkongais, continuerons à manifester pour défendre la démocratie à Hong Kong. Et nous allons certainement garder un œil sur l'enquête. Il n'y a pas de tolérance pour la violence !

Contacté par la rédaction des Observateurs, le groupe "Hongkongais au Royaume-Uni" appelle lui aussi le gouvernement britannique à réagir :

La violence exercée sur les manifestants de Hong Kong au Royaume-Uni constitue de facto une sanction extrajudiciaire et extraterritoriale à l'encontre des personnes ayant des points de vue opposés à ceux des autorités chinoises. Nous appelons à la justice, à la responsabilité et à la protection des droits fondamentaux à Southampton.

La police du comté de Hampshire, où se situe Southampton, a déclaré au journal britannique The Guardian qu'une enquête était en cours pour une "agression à caractère haineux" et a indiqué que deux personnes avaient été légèrement blessées. L'université de Southampton, ou étudieraient les trois agresseurs, a également signalé qu'une enquête interne était en cours.