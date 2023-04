En Inde, un festival hindou vire aux violences contre les musulmans

À Vadodara, dans le Gujarat, le festival hindou Ram Navami, qui célèbre la naissance du dieu Rama, a été émaillé de violences jeudi 30 mars.

Des vidéos publiées sur Twitter montrent des cortèges où des drapeaux couleur safran, symbole du nationalisme hindou, sont brandi. On aperçoit des hommes en train de jeter des projectiles en direction des propriétés musulmanes, des mosquées ou de scander des slogans pro-nationalisme hindou dans le quartier musulman de la ville.

Shaukat Indori, avocat installé à Vadodara, est membre d’une association musulmane pour la protection des droits civils. Il affirme que de nombreux musulmans ont été arrêtés de façon injustifiée :

La police n'a pris de mesures qu'à l'égard de la communauté musulmane. Dans son rapport, il est mentionné qu'il y avait une foule de 500 à 600 personnes, hindoues et musulmanes. Elles se sont disputées, il y a eu des jets de pierre. Mais finalement, toutes les personnes arrêtées sont musulmanes. Environ cinq femmes ont également été arrêtées par les services de police. Elles n’étaient pas dans cette foule et n'ont pas participé aux jets de pierre.

Les cinq femmes arrêtées ont été libérées sous caution le 14 avril 2023.

Depuis plusieurs années, le festival hindou Ram Navami est le théâtre de vives tensions entre les communautés musulmane et hindoue à Gujarat. Au point que la plupart des membres de la communauté musulmane n’osent plus sortir de chez eux, explique Shaukat Indori :

Le festival a occasionné des tensions dans tout le pays, notamment à Delhi, au Bihar et au Cachemire.

En 2002, un violent conflit communautaire entre musulmans et hindous avait éclaté ans l’État du Gujarat. Entre 800 et 2 000 musulmans ont été tués dans de sanglantes émeutes de trois jours, en représailles à la mort de 58 pèlerins hindous.

Depuis, les musulmans regardent avec inquiétude la montée du nationalisme hindou dans le pays. Minhaz Saiyed (pseudonyme) est musulman, originaire du Gujarat. Il n’est pas forcément pratiquant, mais perçu comme tel à Vadodara depuis tout petit. Il revient sur les émeutes de 2002 :

L'incident de 2002 a eu un très mauvais impact sur la vie des musulmans au Gujarat. Avant ça, avec ma famille, on vivait dans une communauté mélangée avec des hindous. Puis c’est devenu trop risqué, on pouvait être pris pour cible, alors on a emménagé dans une communauté où il n’y avait que des musulmans.

Les discriminations contre les musulmans, c’est notre quotidien. Il n’y a même pas besoin d’être pratiquant, moi j’ai un nom en lien à ma religion, donc les gens m’associent à cela. Généralement, ils me demandent si je viens du Gujarat – car certains hindous considèrent qu’on ne peut pas être musulman si on est originaire du Gujarat. Mais je suis né et j’ai grandi ici.

[En tant que musulman], je ne me sens pas en sécurité, c'est un peu effrayant. On est censés être dans un pays démocratique donc sûr, mais les fanatiques religieux aujourd’hui prennent de plus en plus de place dans la politique.