Éboueurs manuels en Inde : “Ils boivent de l’alcool pour supporter l’odeur”

Des vidéos transmises à la rédaction des Observateurs de France 24 montrent les conditions de travail déplorables des éboueurs manuels en Inde. Privés d'équipements de sécurité, fortement alcoolisés pour supporter l’odeur pestilentielle des excréments, ils nettoient les égouts souvent à main nue, et contre un salaire de misère. Certaines municipalités ont recours à cette pratique pourtant illégale, pour réduire leurs coûts, explique notre Observatrice.

Publicité Lire la suite

Le 13 avril, des éboueurs ont été aperçus à différents endroits de Bombay, en état d'ébriété et sans équipement de sécurité, nettoyant les cours d’eau et les fosses septiques en prévision de la mousson, munis de simples bâtons ou à main nue. Ils travaillent pour le compte de la municipalité de Bombay alors que cette pratique est interdite en Inde depuis 2013.

00:08 . © Observers

"J'ai vu neuf à dix personnes ramasser des excréments humains à main nue"

Notre observatrice Yashodhra Salve est membre de l'ONG Video Volunteers, une initiative de journalisme citoyen en Inde. Le 13 avril, elle s’est entretenue avec des éboueurs qui lui ont affirmé avoir été embauchés par un entrepreneur travaillant pour le compte de Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), la mairie de Bombay.

Jeudi 13 avril, je suis allé déposer ma fille à l'école et vers midi. Je me trouvais entre le quartier de Chembur et celui de Govindi quand j’ai vu un grand “nala” ouvert. Un “nala” est une grande fosse septique. Tous les égouts du quartier s'y déversent, les déchets des cuisines, ceux des toilettes des résidences, des hôtels, des propriétés commerciales. J'ai vu neuf à dix personnes ramasser des excréments humains à main nue, sans aucun vêtement de protection. Il faisait très chaud, ils étaient en sous-vêtements. Ils avaient un équipement de protection : un casque, des gants et des surchaussures en caoutchouc, mais ne les utilisaient pas. L'équipement fourni par la mairie de Bombay n'est pas très solide et parfois pas assez épais pour protéger leurs mains des éclats de verre, ils préfèrent ne pas le porter

00:09 . © Observers

Chaque année, en prévision de la saison de la mousson en Inde, entre juin à septembre, la mairie de Bombay réalise des projets de nettoyage des égouts notamment afin de prévenir les inondations.

Le gouvernement de l'État de Maharashtra, où la ville Mumbai est située, a annoncé la mise en place de pompes pour aspirer les déchets des égouts. En décembre 2022, l'État a en outre ordonné à toutes les collectivités locales de mettre fin aux pratiques de nettoyage manuel et d'opter pour une mécanisation à 100 %. Mais dans la pratique, rien n’a changé ou presque.

00:21 . © Observers

Je leur ai demandé combien ils étaient payés. Ils m'ont répondu 400 roupies par jour [4,44 euros]. Un homme qui supervise leur travail est venu les interrompre et a dit : “non, nous leur donnons 600 roupies [6,65 euros]. Le salaire minimum de la mairie de Bombay est censé s’élever à 731 roupies [8,11 euros]. Cela m’a choqué car la maire de Bombay est l’une des plus grandes du pays, elle a beaucoup d'argent.

Une pratique interdite, confiée aux "intouchables"

L'enlèvement manuel des excréments humains dans les fosses septiques et des canalisations d'égout est encore régulièrement pratiqué, bien qu'il soit interdit. Selon une loi promulguée en 2013, le nettoyage manuel ne peut être pratiqué que dans les cas où le nettoyage mécanique s’avérerait impossible, et sous certaines conditions de précaution.

Pourtant, on estime à 58 000 le nombre de personnes qui travaillent dans ce secteur en Inde. Le gouvernement a fait état de 347 décès dus au nettoyage d'égouts et de fosses septiques entre 2017 et 2021, mais les militants affirment que ce chiffre est sous-évalué.

Une enquête réalisée par Scroll.in a révélé que la mairie de Bombay était l'un des plus principaux contrevenants à cette mesure d'interdiction, et qu’elle aurait dissimulé la mort de 19 éboueurs manuels, au cours des cinq dernières années.

Les éboueurs manuels courent un risque élevé de décès en raison de leur exposition à des maladies et à des gaz toxiques. En février 2023, deux éboueurs manuels de l'Uttar Pradesh sont décédés après avoir inhalé des gaz toxiques.

"Ils parlaient avec difficulté et ne pouvaient pas se tenir debout"

Le nettoyage manuel est souvent confié aux personnes situées en bas de la hiérarchie des castes en Inde, les Dalits, aussi appelés “intouchables”.

Ces éboueurs sont issus d’un quartier dalit. À la façon dont ils parlaient, je pouvais voir qu'ils étaient en état d’ébriété. Quand ils disent que leur supérieur est un bon gars, c'est probablement parce qu'il leur achète de l'alcool et du poulet biryani. Il s’agit d'alcool local de fabrication artisanale. Ils parlaient avec difficulté et ne pouvaient pas se tenir debout. Je ne leur ai pas demandé directement, mais je crois qu'ils boivent parce qu'ils sont obligés de descendre dans la fosse septique, et ne supportent pas l'odeur.

Selon des militants, la discrimination historique, associée au chômage et au manque d'éducation et de sensibilisation, a poussé de nombreux travailleurs informels à pratiquer le nettoyage manuel des déchets.

>> Lire sur les Observateurs : Nettoyer les égouts et les WC à main nue, une purge mortelle pour les "Intouchables"

En Inde, près de 70 % des toilettes ne sont pas raccordées aux égouts, d’où la nécessité d’avoir recours au nettoyage manuel des fosses septiques.