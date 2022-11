"Bill Gates et Klaus Schwab" au G20 en Indonésie ? Ce qu’il faut savoir

Intox

Cette photo a été détournée pour affirmer que Bill Gates et Klaus Schwab étaient invités au sommet du G20. Elle a en fait été prise avant le sommet.

Bill Gates et Klaus Schwab étaient-ils en Indonésie pour le sommet du G20 ? C’est ce qu’affirment des publications, qui s’appuient notamment sur une photo du fondateur du forum de Davos Klaus Schwab aux côtés de la Première ministre néo-zélandaise. Or cette photo avait été prise au Cambodge avant le début du sommet. Si Klaus Schwab s’est rendu en Indonésie dans le cadre du B20, un sommet parallèle du G20, Bill Gates n’a pas du tout participé à l’édition 2022 du sommet du G20.

La vérification en bref

Depuis le 14 novembre 2022, des publications Twitter et Facebook s’insurgent contre la présence de Bill Gates, fondateur de Microsoft, et Klaus Schwab, fondateur du Forum de Davos, au sommet du G20, un évènement qui rassemble les pays aux économies les plus développées de la planète, tenu cette année en Indonésie.

Ces publications s’appuient sur une photo montrant Klaus Schwab aux côtés de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.

Cette photo a été prise quelques jours avant le G20, au Cambodge, lors du sommet de l’Asie orientale.

Klaus Schwab s’est ensuite bien rendu en Indonésie, mais il a participé au B20, un sommet rassemblant les chefs d’entreprise les plus importants tenu en parallèle du G20. Celui-ci est chargé de formuler des recommandations politiques et n’a aucun pouvoir décisionnaire.

Bill Gates ne s’est lui pas rendu en Indonésie pour le G20.

Le détail de la vérification

"Que font Bill Gates et Klaus Schwab à la réunion du G20 ? À quel titre sont-ils invités ? Mais enfin, qui prend les décisions sur cette planète ?!" Telles sont les questions posées par une utilisatrice de Twitter dans une publication du 14 novembre 2022, partagée plus de 4 000 fois.

À l’appui : une photo montrant Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, ou Forum de Davos, une fondation à but non lucratif réunissant les chefs d’entreprise dont l’objectif affiché est "d’améliorer l’état du monde". Il apparaît au côté de sa femme, Hilde Schwab, et de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.

Pour de nombreux utilisateurs, cette photo a été prise dans le cadre du sommet annuel du G20, forum intergouvernemental composé de 19 des pays aux économies les plus développées et de l’Union européenne. Celui-ci s’est tenu les 15 et 16 novembre 2022 à Bali, en Indonésie.

"Pourquoi Klaus Schwab (et Bill Gates) sont-ils présents au sommet du G20 ? Pourquoi sont-ils des participants au même titre que les dirigeants de pays souverains ?", s’interroge de manière similaire cet utilisateur de Twitter dans un tweet du 15 novembre 2022 en anglais qui affiche plus de 12 000 partages.

Capture d’écran d’une publication Twitter du 14 novembre 2022 prétendant que Bill Gates et Klaus Schwab étaient à la réunion du G20. © Les Observateurs

Une photo prise lors d’un dîner du sommet de l’Asie orientale

Or cette photo n’a pas été prise au G20, contrairement à ce qu’affirment ces publications. C’est ce dont on peut se rendre compte grâce à une recherche d’image inversée (voir ici comment procéder).

On peut notamment retrouver cette photo dans un article du New Zealand Herald, premier journal de Nouvelle-Zélande. L’article date du 13 novembre 2022, soit deux jours avant le début du sommet du G20.

"La Première ministre Jacinda Ardern entre au dîner de gala du Sommet de l'Asie de l'Est avec le président du Forum économique mondial Klaus Schwab", peut-on lire en légende de l’image.

L’article couvre en effet la participation de la Première ministre au sommet de l’Asie orientale qui réunit les dix pays formant l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du sud-est), ainsi que huit pays ayant des intérêts dans la région, dont la Nouvelle-Zélande. Celui-ci s’est tenu du 10 au 13 novembre 2022, à Phnom Penh, capitale du Cambodge.

Capture d'écran de l'article du 13 novembre 2022 du New Zealand Herald incluant la photo partagée ces derniers jours. © Les Observateurs

Comme on peut le lire dans cet article du 11 novembre 2022 du journal cambodgien Phnom Penh Post, Klaus Schwab s’était rendu au Cambodge dans l’objectif de "renforcer la coopération entre le Cambodge et le Forum économique mondial" et avait participé au sommet de l’Asie orientale dans ce cadre.

La Nouvelle-Zélande ne participait d’ailleurs pas au sommet du G20, ne faisant pas partie des membres permanents et ne figurant pas parmi les pays invités.

Klaus Schwab invité au B20, plateforme connexe du G20

Si cette photo à été prise au Cambodge, Klaus Schwab s’est cependant bien rendu à Bali en marge du G20. Mais celui-ci a seulement participé au sommet du B20, un forum de dialogue entre les chefs d'État et les chefs d’entreprise, qui se déroule en parallèle du sommet du G20.

Le sommet du B20 a, quant à lui, l’objectif de transmettre à la présidence du G20 des recommandations politiques formulées par la communauté des affaires, comme l’explique le site internet du sommet du B20 2022.

En tant que fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab s’est ainsi exprimé le 14 novembre 2022 sur le thème "Exploiter la puissance de l’innovation pour la croissance économique future", comme on peut le lire sur ce programme du sommet du B20. Son intervention peut être retrouvée sur YouTube.

Capture d'écran de l'intervention de Klaus Schwab lors du B20. © Observateurs

Outre Klaus Schwab, le fondateur de Tesla et récent acquéreur de Twitter Elon Musk ou le fondateur d’Amazon Jeff Bezos sont aussi intervenus.

Le fondateur du Forum de Davos n’a ainsi pas participé au sommet interétatique du G20 lui-même, auquel seuls les chefs d'État et de gouvernement sont conviés. C’est durant ce sommet que les débats sont menés, que les décisions sont prises et que les communiqués finaux sont rédigés.

La participation de Klaus Schwab et d’autres chefs d’entreprises à des discussions parallèles s’inscrit dans une tendance plus générale d’inclusion croissante de la société civile dans les relations internationales.

En plus du B20, le sommet du G20 2022 avait mis en place neuf autres groupes chargés de présenter des recommandations politiques aux dirigeants du G20. Ceux-ci réunissaient par exemple des femmes (W20), des jeunes (Y20) ou des personnalités de la sphère scientifique (S20).

Ces discussions ont l’objectif de nourrir le débat et peuvent influencer les discussions officielles, mais "les États gardent le monopole des relations internationales comme acteurs décisionnaires", comme l’explique le chercheur Cyrille Bret dans cet article d’Atlantico.

Une autre photo où Klaus Schwab apparaît à côté de représentants étatiques, comme par exemple les Premiers ministres britannique Rishi Sunak et canadien Justin Trudeau, a été prise en dehors des discussions du G20 à proprement parler, lors d’échanges informels.

Capture d'écran d'un tweet partageant une photo de Justin Trudeau, Rishi Sunak et Klaus Schwab prise au G20. © Les Observateurs

Bill Gates ne s’est pas rendu au G20

Le milliardaire Bill Gates, cité dans les publications initiales, était-il lui aussi présent au sommet du G20 en Indonésie ? Des publications Twitter (voir ici par exemple) ont partagé une vidéo, prétendant que celles-ci montraient un de ses discours tenus au G20 2022.

Capture d'écran d'un tweet du 16 novembre 2022 prétendant montrer une intervention de Bill Gates au sommet du G20. © Les Observateurs

Or la séquence avait été prise en 2010 alors que Bill Gates participait au festival Aspen Ideas, aux États-Unis, comme le mentionne cet article du 9 juillet 2010 du Aspen Times. On peut retrouver son intervention sur YouTube.

S’il s’est déjà rendu à des sommets du G20, en 2011 par exemple, le cofondateur de Microsoft ne s’est pas rendu au sommet du G20 cette année, comme il l’a confirmé au magazine américain Newsweek. Il était en effet au Kenya afin de développer les projets de sa fondation qui y sont menés, indiquait-t-il sur son compte Twitter.

Sa fondation Bill et Melinda Gates était cependant représentée : elle a notamment fait partie des organisations qui ont participé au lancement d’un fonds financier pour la prévention, la préparation et la réponse à la pandémie.

Bill Gates est régulièrement la cible de rumeurs ou d’affirmations manipulatoires, notamment propagée par les sphères complotistes, sur lesquelles la rédaction des Observateurs de France 24 a déjà eu l’occasion de se pencher.

