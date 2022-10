“Destituez le dictateur Xi Jinping”: des images témoignent d’une manifestation rare à Pékin

Cette photo prise le 13 octobre 2022 montre les banderoles accrochées sur le pont Sitong, à Haidan, au nord-ouest de Pékin. © Twitter/ Les Observateurs

Texte par : Thaïs Chaigne Suivre 2 mn

Plusieurs images documentent une manifestation éclair contre le gouvernement chinois, sur un pont routier de Pékin, ce jeudi 13 octobre 2022. Un fait extrêmement rare et d’autant plus sensible qu’il se déroule à quelques jours du XXe congrès du Parti communiste chinois.