Qatar : pour les travailleurs étrangers impayés, manifester, c’est risquer l’expulsion

Lors d'une manifestation le 14 août, au moins 60 travailleurs employés par Al Bandary, dont certains n'avaient pas été payés depuis sept mois, ont bloqué la circulation devant le siège de cette entreprise de Doha. Cette manifestation a été organisée dans le cadre de la campagne “Pay up Fifa", qui réclame le versement des salaires impayés.

Dans une vidéo de la manifestation du 14 août à Doha, on voit des dizaines d’ouvriers rassemblés devant le siège de l’entreprise, bloquant la route dans le centre de Doha.

Cité par l’AFP, le gouvernement du Qatar avait déclaré qu'"un certain nombre de manifestants avaient été arrêtés pour avoir enfreint les lois sur la sécurité publique”, ajoutant qu’une “minorité de personnes qui n'ont pas manifesté de manière pacifique et ont agi en violation des lois sur la sécurité publique risquent l'expulsion sur ordre de la justice". Le gouvernement qatari avait en outre affirmé qu’il allait payer tous les salaires des employés.

Nimroud (pseudonyme), notre Observateur, qui travaille comme agent de sécurité, s’est rendu samedi 28 août au bâtiment où logeaient les ouvriers d’Al Bandary International Group, dans la municipalité d’Al Mukaynis. Il affirme n’y avoir trouvé aucun travailleur de cette entreprise.

Cette vidéo tournée par notre Observateur le 28 août montre le bâtiment où logeaient les ouvriers d’Al Bandary, complètement désert. On y voit aussi des sommiers et des matelas renversés, jetés dans la cour.

Mustafa Qadri est le fondateur de l’ONG britannique de défense des droits des travailleurs migrants Equidem, qui a révélé l’arrestation des travailleurs d’Al Bandary le 23 août.

Ce dont nous sommes certains c’est que plus de 60 travailleurs ont été arrêtés. Certains travailleurs avec qui nous sommes en contact nous ont dit qu’il y en avait beaucoup plus : entre 270 et plus de 300.

Pour autant, nous ne savons pas s’ils ont tous quitté le pays. Et nous ne savons pas non plus combien de travailleurs parmi ceux qui ont été arrêtés et combien sont encore en détention.

Je suis en contact avec des travailleurs népalais expulsés et ils m’ont dit que tous leurs compatriotes ont finalement reçu l’intégralité de leurs salaires non-payés et qu’ils ont tous été expulsés.

Néanmoins, nous avons aussi discuté avec des ressortissants de pays arabes et du Bangladesh, et ils nous ont dit qu’ils n’ont pas encore été payés.

Dimanche [28 août], un travailleur nous a aussi dit que des travailleurs issus de pays arabes étaient toujours en détention. Mais nous ne savons pas combien. Le gouvernement du Qatar ne communique pas ce genre d’informations.