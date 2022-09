Chine : à Shenzhen, les habitants soumis à des tests PCR quotidiens

Si le reste du monde se résout à coexister avec le Covid-19, la Chine reste inflexible sur sa politique du zéro Covid en adoptant des règles strictes de confinement et de test.

Ces derniers jours, Shenzhen, une ville de plus de 17 millions d'habitants située dans la province de Guangdong, a été témoin d'une recrudescence des cas de Covid-19, ce qui a poussé le gouvernement à renforcer les mesures préventives. La ville est connue pour avoir l'un des programmes de PCR les plus stricts du pays, l'intervalle entre les tests PCR étant passé de 72 heures au début de l'année à 48 heures, puis à 24 heures.

La province utilise un système électronique de laissez-passer Covid, le Code sanitaire de Guangdong, connu sous le nom de Yuekang, pour surveiller les déplacements des citoyens et leur statut infectieux. Les habitants de la province s'appuient sur les applications Yuekang installées sur leurs téléphones pour mener leur vie quotidienne, en flashant les codes QR pour entrer dans des zones fermées telles que leur résidence ou leur lieu de travail. Ils ne sont autorisés à entrer que si un test PCR récent montre qu'ils sont négatifs au Covid et qu'ils n'ont pas été en contact étroit avec des patients.

La plateforme de Yuekang a rencontré un problème technique le 31 août, le système s'étant entièrement planté à Shenzhen pendant plusieurs heures, ce qui a empêché les résidents d'obtenir des tests PCR et de se déplacer dans la ville.

Le hashtag "#Panne du test PCR de Shenzhen" a circulé sur Weibo, l'équivalent chinois de Twitter. Les utilisateurs ont exprimé leur mécontentement face à ce cas de figure inattendu, se plaignant de la façon dont leur travail a été mis en suspens parce qu'ils n'ont pas pu renouveler leur statut "vert" d'exemption de Covid-10 sur le système de Yuekang.

Le deuxième post : "Incroyable. Nous devons faire un test PCR dans les 24 heures, et cela fait une heure que la panne est arrivée."

Le troisième post : "On fait encore les tests aujourd'hui ? Je parie que le système va être débordé plus tard."

Notre observatrice Yujun (prénom modifié pour des raisons de sécurité) nous a expliqué comment fonctionne le système du code sanitaire dans la province du Guangdong, où se trouve Shenzhen.

Chaque province chinoise a son propre système de code de santé. Le nôtre s'appelle le code de santé du Guangdong (GHC), ou Yuekang.

Actuellement, à Shenzhen, tant que vous avez le code vert, vous pouvez entrer partout, avec ou sans vaccination.

L'objectif principal du GHC est de suivre l'historique des déplacements des personnes. Par exemple, si vous allez au cinéma, vous verrez un code QR à l'entrée. Vous le scannez sur votre téléphone, puis l'application envoie votre localisation et l'heure de votre visite au système central de Yuekang. Plus tard, si l'emplacement confirme un cas de Covid-19, votre visite apparaîtra dans la base de données et votre code personnel Yuekang pourrait devenir jaune ou rouge.

Cependant, étant donné que la fonction de géolocalisation de l'application n'est pas toujours précise, il arrive assez souvent que les données soient erronées, et que votre code devienne jaune ou rouge par erreur.