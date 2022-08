"Je ne pensais pas que ce serait aussi violent" : une tiktokeuse afro-américaine raconte le racisme qu’elle subit en Chine

Au début de l’année 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 a commencé, la Chine a été accusée d’imposer aux diasporas africaines des restrictions racistes. Deux ans après ces accusations, alors que certains pays se sont adaptés progressivement à l’omniprésence du virus, des étrangers et personnes de couleur subissent encore des actes xénophobes et racistes.

"Depuis quelques jours je n’ose plus sortir de chez moi"

Ces dernières semaines, une étudiante afro-américaine installée à Shanghai a posté, sous le nom d'utilisateur "Yuqian", une série de vidéos devenues virales sur TikTok. Elle y dénonce les commentaires racistes envoyés par certains utilisateurs chinois.

Après avoir posté sur TikTok une vidéo de danse, elle a été choquée par les très nombreux commentaires racistes qu’elle a reçus.

TikTok user Yuqian posted a video of herself dancing and attracted numerous racist comments in response. TikTok/@elmodrums

La rédaction des Observateurs de France24 a contacté Yuqian :

J’ai reçu de nombreux messages blessants, m’incitant au suicide. On m’a dit : "retourne en Afrique", on m’a conseillé de me couper les mains… et d’autres choses du même ordre.

La vidéo est devenue virale et, à cause de ma grande taille, de la couleur de ma peau ou de mes cheveux, quelqu’un pourrait me reconnaître dans la rue. Donc je m’inquiète pour ma sécurité.

Depuis quelques jours, je n’ose plus sortir de chez moi.