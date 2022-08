Un nageur, un businessman cernés par les eaux : les inondations de Séoul en images virales

D’impressionnantes images documentent les inondations d’une rare intensité ayant touché Séoul, la capitale de la Corée du Sud, les 8 et 9 août 2022. Au moins 9 personnes sont mortes et 7 portées disparues.

Publicité Lire la suite

Au matin du 10 août, le ciel de Séoul s’est légèrement calmé après trois jours de pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations historiques dans la capitale sud-coréenne et ses environs. Plus de 140 mm de pluie sont tombés par heure dans certains quartiers au sud de la ville dans la nuit du 8 au 9 août. Une première depuis 80 ans, selon l’agence météorologique coréenne (KMA). Le 10 août, au moins 16 personnes étaient mortes ou portées disparues et plus de 2 500 habitations avaient été inondées, selon l’agence Yonhap.

De nombreuses photos et vidéos montrent des rues de Séoul et de ses environs complètement submergées.

강남역 사거리 씨씨티비봤는데 여기 침수됐는데 완전 ...ㅠㅠ pic.twitter.com/5b5EjD9Jn7 — 꾸루루 (@9gururu) August 8, 2022 Image de vidéosurveillance filmée au niveau de la gare de Gangnam, au sud-est de Séoul.

비오는날만 볼 수 있는 서울대 명물

'기숙사 삼거리 분수쇼' 개장! pic.twitter.com/yJSl7g4dh0 — 인생한방잇팁녀 (@oneshot_ISTP) August 8, 2022 De nombreuses vidéos montrent l’eau jaillir des bouches d’égouts, ici près de l’université de Séoul, au sud-ouest de la ville.

L’eau est fortement montée dans plusieurs lieux souterrains de la ville, notamment dans certaines stations de métro et des parkings, mais aussi dans des habitations situées à moitié sous le niveau du sol, ou “banjiha”. Une famille de 3 personnes est morte submergée dans l’une d’elles.

윤 대통령은 9일 한화진 환경부 장관에게 국가 하천, 지방 하천, 지류 전반의 수위를 모니터할 시스템을 개발하라고 지시했다. 그러나 해당 시스템은 이미 있다는 지적이 나온다. https://t.co/8sGHLTCwZu — 한겨레 (@hanitweet) August 9, 2022 Le président sud-coréen Yoon Seok-yeol et les secours devant le “banjiha”, appartement à moitié sous le sol, où trois personnes ont trouvé la mort, le 9 août.

와 실화냐..... 차 찾으러갈려면 잠수해서 가야됨? pic.twitter.com/BweuBPAKkD — 공챠 (@gongchya_) August 8, 2022

20220808 오후 9시 7분

7호선 이수역 승강장 pic.twitter.com/uP3IYnJHk4 — 키노필리아 (@kinoph3) August 8, 2022 Vidéo filmée le 8 août montrant l’eau déborder du plafond dans la station de métro de Isu. Plusieurs lignes de métro et de train de la région de Séoul qui avaient été suspendues fonctionnaient à nouveau mercredi 10 août.

Les habitants de Séoul ont aussi assisté à des scènes incongrues qu’ils ont partagées sur les réseaux sociaux.

Une image est notamment devenue le symbole des inondations sur les réseaux sociaux. On y voit un homme habillé comme un businessman assis sur le capot de sa voiture et cerné par les eaux, prenant des photos avec son téléphone.

이 분 각도별로 찍히고 있잖아 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ https://t.co/KIBX0YfDO2 pic.twitter.com/X6wGK3Xvoc — 호두쨈 (@carryurlife2) August 8, 2022 Plusieurs internautes se sont amusés de la capacité de l’homme sur la photo à prendre des photos comme si de rien était.

#서울침수 #수도권호우경보발령 ♬ Attention - NewJeans @tiptem101 강남역 조커의 탄생.... 이 분 해탈하신 듯.. 무사귀가 하시길... #폭우 La scène a été reprise et détournée en affiche de film, en publicité ou encore en retouchant la photo pour imaginer une façon de sauver l’homme.

L’autre image devenue virale lors de ces inondations est celle de cet homme qui nage dans les courants d’eau de pluie. Dans une vidéo Youtube largement partagée, il a été surnommé “Silim-dong Phelps”, en référence au nageur américain Michael Phelps et à la rue où la vidéo a été prise (Silim-dong, dans le sud-est de Séoul). La vidéo, publiée avec une bande sonore de rires, a été vivement critiquée – de nombreux Coréens ont pointé un comportement dangereux et déplacé au vu des victimes de l’inondation.