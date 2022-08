“Vieille sorcière”, “Pelosi dégage" : à Taïwan, des panneaux d’affichage piratés

Les inquiétudes autour de la sécurité nationale de Taïwan se sont intensifiées après le piratage des écrans d'affichage de plusieurs commerces et d'une gare à Taïwan, alors que la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, entamait une visite controversée. Pékin, qui considère Taïwan comme une province sécessionniste, a fait savoir son désaccord. Les écrans hackés projetaient des messages accusant Nancy Pelosi de déclencher des guerres et lui demandant de partir.

Alors que Nancy Pelosi s'apprêtait à rencontrer des responsables taïwanais, mercredi 3 août, les usagers de la gare de Xin Zuoying à Kaohsiung, troisième plus grande ville de Taïwan, ont pu voir un surprenant message s’afficher sur un panneau d'affichage électronique : "La visite de la vieille sorcière à Taïwan est une grave provocation à la souveraineté de la mère patrie... La Grande Chine finira par être unifiée !"

Un panneau d'affichage électronique situé dans la gare principale de la ville taïwanaise de Kaohsiung a été piraté le 3 août 2022, lors de la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi. Le panneau d'affichage indiquait : "La visite de la vieille sorcière à Taïwan est une grave provocation à la souveraineté de la Mère Patrie [NDLR : la Mère Patrie est un terme pour désigner la Chine souvent utilisé par ceux qui encouragent la réunification de Taïwan.] ; ceux qui l'ont accueillie seront jugés par la société ; notre lien du sang ne sera jamais coupé ; la Grande Chine sera finalement unifiée !". Twitter/@axeonjack © Twitter/@axeonjack

“Taiwan Railway” a déclaré que le panneau d'affichage avait été piraté "via un réseau externe", et que la gare avait immédiatement débranché l'écran et prévenu la société qui l'exploitait. L'opérateur ferroviaire a déclaré que ses systèmes informatiques internes étaient restés intacts.

Les supérettes “7-eleven” attaquées par des hackers anti-Pelosi

Mercredi 3 août, les écrans publics de plusieurs 7-Eleven, la plus grande franchise de supérettes à Taïwan, ont également affiché des images de slogans demandant à Pelosi de quitter Taïwan :"Nancy Pelosi, espèce de fauteur de guerre, quitte Taïwan !"

Un message affiché sur les écrans de 7-Eleven à Taïwan, le 3 août 2022, indique : "Nancy Pelosi, fauteur de guerre, quittez Taïwan !" L'exploitant des magasins a déclaré que ses écrans avaient été piratés. © Plurk/@watering76

台南新市新墘門市,聽說有可能是系統被駭,目前711正在查核中,請大家稍安勿躁,有進一步消息會再補充。 pic.twitter.com/1GVZwo7B8R — 台灣屏東人 (@hdiojojo) August 3, 2022 La même image a été affichée dans une supérette 7-Eleven dans le sud de Taïwan. Twitter/@hdiojojo

Dans l'attente d'une clarification de la situation, certains 7-Eleven ont temporairement éteint leurs écrans.

Un magasin 7-Eleven éteint son écran d'affichage lors de la cyberattaque le 3 août 2022. © Twitter/@Geomus1

“Uni-President”, la société représentant 7-Eleven à Taïwan, a affirmé que le dysfonctionnement collectif des écrans était dû à une "perturbation externe du système."

Le Bureau d'enquête de Taïwan a déclaré, mercredi 3 août, qu'il enquêtait sur le piratage des magasins 7-Eleven.

Le site internet de la présidente piraté

Mardi 2 août, avant l'arrivée de Nancy Pelosi sur l'île, le site Internet officiel de la présidente taïwanaise a indiqué qu'il avait été la cible d'une attaque étrangère par déni de service distribué ("distributed denial of service" ou DDoS), une cyberattaque conçue pour paralyser les sites internet en augmentant considérablement leur trafic. Le site est ainsi resté indisponible pendant 20 minutes.

Capture d'écran du site Web du bureau de la présidente de Taïwan, qui indique avoir été brièvement fermé par une cyberattaque le 2 août 2022, à la veille de la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi. Twitter/@tingtingliuTVBS © Twitter/@tingtingliuTVBS

Préoccupations autour de la cybersécurité à Taïwan

Sur les réseaux sociaux, de nombreux Taïwanais ont exprimé leurs inquiétudes quant aux capacités de Taïwan en matière de cyber-sécurité.

"La cybersécurité de Taïwan est trop fragile. Et si c'était nos aéroports qui étaient piratés ?..." peut-on lire dans ce tweet posté après les apparentes attaques de hackers pro-chinois le 3 août 2022 © Observers

"Nous devrions d'abord vérifier si ces moniteurs ont été fabriqués par des marques chinoises." indique ce tweet. © Les Observateurs de France 24