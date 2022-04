"Nous sommes en route pour la mort" : en Arabie saoudite, quatre Ouïghours risquent une extradition vers la Chine

#Uyghurs protest today in front of @SaudiEmbassyUSA in DC.



Calling on #Saudi officials & authorities to stop the deportation of 4 #Uyghurs at the behest of #China!@FreeUyghurNow @UyghurProject @Uyghur_American#FreeUyghurs #StopSaudiDeportation



1/2 pic.twitter.com/fFrtnZAkL9