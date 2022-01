"C'était un cauchemar éveillé" : après les émeutes au Kazakhstan, les habitants sous le choc

Cloîtrés chez eux, de nombreux habitants d’Almaty au Kazakhstan ont filmé les affrontements entre forces de l’ordre et manifestants. © Capture d'écran d'une vidéo publiée le 5 janvier par @worldprotest sur Telegram

Texte par : Poline Tchoubar Suivre 5 mn

Des manifestations pacifiques contre l'augmentation du prix du carburant ont dégénéré en violences du 2 au 9 janvier au Kazakhstan, faisant des dizaines de morts et des centaines de blessés. Des vidéos montrent des magasins saccagés et des bâtiments brûlés. Pendant les violences, la plupart des habitants de l'ancienne capitale Almaty sont restés cloîtrés chez eux, privés d'Internet. Nous avons finalement pu échanger avec une habitante, qui raconte cinq jours de chaos et une ville meurtrie.