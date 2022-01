Ces vidéos ne montrent pas un "soleil artificiel" lancé par la Chine (mais ce projet existe bien)

Deux vidéos montrant une énorme boule de feu à l'horizon prétend représenter le "soleil artificiel" chinois devant une foule venant assister au spectacle. Si ce projet de fusion nucléaire est bien réel, ces vidéos ne montrent pas du tout ce qu’elles prétendent.

Première vidéo : le "soleil artificiel" est en fait une fusée chinoise

La première vidéo circule depuis le 9 janvier notamment via le compte @AuxGod. Elle a été vue 6 millions de fois : on y voit des dizaines de personnes filmer au loin ce qui serait censé être un soleil qui pointe à l'horizon.

Le "soleil" s'envole finalement dans le ciel laissant derrière lui une traînée de fumée.

Capture d'écran du tweet de @AuxGod © Twitter/AuxGod

En faisant une recherche de la vidéo avec l'outil InVid Weverify (voir ici comment faire), on trouve d'autres occurrences de la vidéo sur YouTube, de durées plus longues. Dans cette version, on entend des témoins de la scène dire les mots "Huojian fashele" signifiant "la fusée est lancée" en chinois, nous donnant la piste d'un lancement probable d'une fusée.

Si la Chine compte plusieurs sites de lancement de fusées, le seul à être situé près d'une côte, comme on le voit dans la vidéo, est la base de Wenchang.

Sites de lancement de fusée en Chine. Celui de Wenchang est le seul situé près d'une côte. © AirCosmos

En cherchant des vidéos de lancement de fusée de la base de Wenchang avec des mots clés en chinois, on retrouve sur la plateforme de vidéo chinoise Bilibili une vidéo montrant le lancement de la fusée "Long March 7" dans la nuit du 23 décembre 2021.

La physionomie des lieux correspond parfaitement à ce qu'on voit dans la première vidéo, et la fumée se dégageant lors du lancement de la fusée épouse exactement la même forme.

On distingue en comparant les deux vidéos la même côté avec la plage, et les mêmes végétations. La forme de la fumée s'échappant au lancement de la fusée est aussi la même.

On distingue en comparant les deux vidéos la même côté avec la plage, et les mêmes végétations. La forme de la fumée s’échappant au lancement de la fusée est aussi la même. A gauche : vidéo Bilibili. A droite, vidéo sur Twitter. © Observateurs

Si la rédaction des Observateurs de France 24 n'a pas retrouvé l'origine exacte de cette vidéo prétendant montrer le lancement d'un "soleil artificiel", les indices sonores et visuels indiquent qu'il s'agit plutôt du lancement d'une fusée sur la base de Wenchang, probablement celle lancée dans la soirée du 23 au 24 décembre dernier et documentée par des médias chinois.

Deuxième vidéo : le "soleil qui change la nuit en jour" est une vidéo du lancement de SpaceX

D'autres versions de cet "événement" d'un soi-disant lancement d'un "soleil artificiel" affirment même que grâce à cette expérience, la Chine a "changé la nuit en jour".

Vidéo publiée sur Twitter prétendant "la Chine a lancé un soleil artificiel qui a changé la nuit en jour". © Twitter ViccDamoneJR

En écoutant les premières secondes de la vidéo, on entend tout d'abord un décompte en anglais, détail étrange pour une vidéo qui aurait été filmée en Chine.

Une recherche de la vidéo avec InVid Weverify (voir ici comment procéder) permet de retrouver la même vidéo en avril 2021.

La première occurrence de cette vidéo a été publiée le 26 avril sur le réseau social Imgur avec pour légende : "la luminosité qui se dégage lors du lancement de SpaceX".

Avec des recherches complémentaires utilisant les mêmes mots clés, on retrouve aussi la vidéo diffusée sur TikTok par d'autres utilisateurs comme ce compte spécialisé sur l'espace, dès le 23 avril.

Or, le lancement d'une fusée SpaceX Falcon 9 transportant la capsule Crew Dragon Endeavour et les astronautes de Crew-2 a bien eu lieu le 23 avril au Kennedy Space Center en Floride selon un communiqué de presse diffusé par la Nasa. Il s'agissait notamment de la capsule qui avait amené Thomas Pesquet pour la deuxième fois dans l'espace.

Cette vidéo étant ancienne, et documentée par plusieurs utilisateurs la présentant comme le lancement d'une fusée en Floride, elle n'est donc pas liée à un événement récent en Chine.

Le projet de "soleil artificiel" existe bien

Si ces vidéos n'ont rien à voir avec leurs légendes, le projet de "soleil artificiel", lui, existe bel et bien : une installation de recherche sur les réacteurs de fusion nucléaire basée à Chengdu, dans le sud-est de la Chine, a atteint les 120 millions de degrés Celsius pendant un peu plus de 17 minutes. L'expérience a permis de battre le record mondial en la matière, a affirmé Pékin début janvier 2022. La Chine compte trois installations de la sorte sur son sol.

Ce type d'expérience a pour objectif d'exploiter la puissance de la fusion nucléaire qui permettrait, à terme, d'alimenter en électricité plusieurs villes de Chine, et générant bien moins de déchets que la fission nucléaire.

Elle est appelée "soleil artificiel" parce qu'elle imite la réaction de fusion nucléaire, alimentant le vrai soleil. En France, un projet similaire existe à Cadarache (Bouches-du-Rhône), comme l'explique la vidéo ci-dessous.

