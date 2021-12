Indonésie : des villages recouverts par les cendres après l'éruption du volcan Semeru

L’éruption du volcan Semeru en Indonésie le 4 décembre 2021 a laissé les villages environnants ensevelis sous la cendre. © BPBD

Texte par : Poline Tchoubar Suivre 2 mn

Deux jours après l'éruption du volcan Semeru sur l’île indonésienne de Java, qui a fait 15 morts et plus de 50 blessés le 4 décembre, les images filmées par les habitants montrent l’étendue impressionnante des dégâts : des villages entiers ensevelis sous les cendres, des camions bloqués, des maisons détruites. De nouvelles projections de cendre et de fortes pluies menacent de ralentir les opérations de secours.