Ces personnes emballées dans du plastique ne sont pas des "chrétiens persécutés en Afghanistan"

Une vidéo circulant début septembre sur WhatsApp, Facebook et Twitter prétend montrer des persécutions infligées à des missionnaires chrétiens en Afghanistan. En réalité, la vidéo provient d'une performance artistique anti-gouvernementale qui a eu lieu le 26 mai 2021 à Medellín, en Colombie.

Publicité Lire la suite

Dans une vidéo de presque trois minutes partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir une quinzaine de femmes emballées dans des sacs plastiques et allongées sur le sol.

Une foule entoure le groupe et prend des photos. La vidéo a été vue 145 000 fois sur une publication Facebook datant du 3 septembre et accompagnée de la légende “VOICI CE QUE NOS FRÈRES ET SOEURS VIVENT CHAQUE JOURS DANS LE MONDE ENTIER À CAUSE DE L’ÉVANGILE.” Dans la vidéo, un narrateur non identifié affirme que “les chrétiens sont torturés, maltraités, à cause de la parole de Dieu”. La date de l’événement n’est pas mentionnée dans les publications.

Vidéo publiée le 3 septembre 2021 prétendant montrer des chrétiens maltraités en Afghanistan. Elle a été archivée par les Observateurs ici.

La vidéo a notamment été signalée par deux lecteurs via le numéro WhatsApp des Observateurs. Elle a également circulé en anglais dès le 1er septembre comme ici sur Twitter.

Une vidéo trompeuse provenant d’une manifestation artistique en Colombie

Une recherche d'images inversée via l'outil InVID We Verify (voir ici comment procéder) permet de retrouver la vidéo originale.

Vidéo publiée le 21 mai 2021 montrant une manifestation artistique et politique en Colombie. Elle a été archivée ici.

Téléchargée sur Youtube le 27 mai, elle dure environ 12 minutes et montre une manifestation artistique à vocation politique réalisée dans le Parque del Poblado (parc du Peuple), à Medellin, la deuxième plus grande ville de Colombie. Cette performance intitulée “Empaquetados” – “emballés” en espagnol – avait été organisée en avril 2021

Des recherches complémentaires nous ont permis de trouver la mention de la performance dans un article du journal colombien ADN Medellin datant du 27 mai. La performance avait pour but de rendre hommage aux “personnes disparues lors des manifestations du 28 avril dernier”, en référence à la répression de manifestations anti-gouvernementales qui a causé la disparition de 89 personnes et 19 morts.

La vidéo a donc été éditée et le son supprimé pour être remplacé par une voix d’homme affirmant qu’il s’agissait d’une agression contre des missionnaires chrétiens.

Quelle situation pour les chrétiens d’Afghanistan ?

La minorité chrétienne représente quelques milliers de personnes en Afghanistan, selon Portes Ouvertes, une ONG de défense des chrétiens contre les persécutions. Depuis l'arrivée des Taliban à Kaboul, capitale de l’Afghanistan, et la chute du gouvernement afghan le 15 août, ces derniers ont pour la plupart quitté le pays ou font profil bas : le fait de se convertir à une autre religion que l’islam est puni de mort dans les zones contrôlées par les Taliban. Pour l’heure, aucune persécution de masse contre des chrétiens d’Afghanistan par les Taliban n’a été relayée dans les médias internationaux.

De fausses affirmations similaires à propos de persécutions présumées des Taliban contre les chrétiens ont circulé sur les réseaux sociaux, et ont été démenties par des organisations de vérification des faits telles que USA Today.

Cette vidéo de personnes emballées dans du plastique avait déjà circulé sur les réseaux en juillet 2021 et prétendait montrer des victimes du Covid-19 en Indonésie, selon un article de l’AFP Thaïlande de juillet 2021.