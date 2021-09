Manifestation à Kaboul réprimée par les Taliban : "Même si vous nous décapitez, nous repousserons"

Les Taliban ont annoncé lundi 6 septembre avoir pris le contrôle de la vallée du Panchir, fief des combattants du Front national de résistance (FNR), dans l’est du pays. Toutefois, le mouvement d’opposition, dirigé par Ahmad Massoud, a affirmé sur Twitter qu’il conservait des "positions stratégiques" dans cette vallée.

Un groupe de manifestantes se dirigeant vers l’ambassade du Pakistan à Kaboul le 7 septembre. "À bas le Pakistan, à bas les terroristes", scandent les manifestantes. Vidéo transmise par une de nos Observatrices à Kaboul.

Le Pakistan voisin, qui entretient des liens étroits avec les Taliban, est accusé par de nombreux Afghans d’avoir bombardé le Panchir pour aider les nouveaux maîtres de Kaboul à neutraliser les combattants de l’opposition.

Mardi, des dizaines de journalistes et militants, femmes et hommes, ont organisé une marche qui s’est terminée en un rassemblement devant l’ambassade du Pakistan à Kaboul.

Notre Observatrice, Shamila (pseudonyme), a participé à cette manifestation :

Nous, les femmes, nous sommes évidemment horrifiées par la réaction des Taliban. Mais lorsque nous étions ensemble et que nous chantions, nous nous sentions fortes, nous n'avions plus peur, alors même qu'ils nous frappaient.

On scandait des slogans comme "Vive l'Afghanistan", "À bas le Pakistan" ou "Même si vous nous décapitez, nous repousserons" ou encore "On veut la liberté".

Les images de la manifestation, diffusées sur les réseaux sociaux, ont poussé les gens à venir plus nombreux. Au départ, on était quelques dizaines à peine, mais au bout d’un moment, environ un millier de femmes et hommes participaient à la marche [il n'est pas possible d'évaluer indépendamment le nombre de participants, NDLR].

Baran (pseudonyme) vit également à Kaboul.

Un Taliban m'a battu, moi une Afghane, avec une barre de fer, et pour quoi faire ? Pour défendre les Pakistanais ? Ils ont arrêté des hommes et des femmes – je ne sais pas combien exactement – qui étaient avec nous et nous ne savons pas où ils sont maintenant. Ils ont arrêté certains journalistes et supprimé les photos et les vidéos qu'ils avaient prises. Ils ont confisqué beaucoup de téléphones portables, et même les voitures de certains manifestants.

Le peuple afghan s’est désormais réveillé. Et les femmes afghanes en particulier ne sont plus les mêmes qu'il y a 25 ans. Elles n’acceptent plus de se soumettre et de rester cloîtrées à la maison. C'est notre pays, et le Pakistan n'a aucun droit ici. Ils ne peuvent pas proclamer un jihad contre les Panchiris, ce ne sont pas leurs affaires.

La communauté internationale doit savoir que les habitants du Panchir vivent en état de siège et qu'il est difficile de survivre comme ça.